Umfrage Nächtlicher Lärm: Müssen Stadtbewohner toleranter sein?

Finden Sie, dass Bewohner einer Innenstadt etwas toleranter sein müssen, wenn es um nächtlichen Lärm geht? Hier geht’s zur Umfrage:

Wer auf dem Dorf lebt, hat es nachts meist sehr ruhig. In Innenstädten – sogar im Kreis Heidenheim – kann das anders aussehen. So steht etwa in Giengen jetzt die Musik-Reihe „Halb 8“ in der Marktstraße auf der Kippe, weil ein Gastronom Umsatzeinbußen wegen des mit der Veranstaltung einhergehenden Lärms beklagt.

Auch in Heidenheim gab und gibt es Ärger wegen nächtlicher Ruhestörung – hier allerdings nicht wegen genehmigter Veranstaltungen, sondern wegen Trinkgelagen am Brenzufer nahe des Ploucquet-Areals. Jugendliche versammeln sich dort zum Leidwesen vieler Anwohner regelmäßig, trinken Alkohol und hinterlassen oft auch Müll – ein Zustand, wie er in vielen größeren Städten Gang und Gebe ist.

Zwar sind die Fälle unterschiedlich, doch am Ende stellt sich eine Frage: Finden Sie, dass Bewohner einer Innenstadt etwas toleranter sein müssen, wenn es um nächtlichen Lärm geht?

Oder haben Ihrer Meinung nach Städter einen ebenso großen Anspruch auf nächtliche Stille wie Dorfbewohner?