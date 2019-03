So gesehen Nachbarschaftshilfe: Bürokratie schlägt Ehrenamt

Heidenheim / Thomas Zeller

Ein Kommentar von HZ-Redaktionsleiter Thomas Zeller über neue Regeln für Ehrenamtler.

Es ist gar nicht so einfach im Kreis Heidenheim, einen Helfer für den Garten oder den Haushalt zu finden. Damit leicht Pflegebedürftige an dieser Suche nicht verzweifeln, gibt es in der Region zahlreiche Nachbarschaftshilfen. Sie bündeln die Angebote von Ehrenamtlern und vermitteln sie an interessierte Senioren. Für die Unterstützung beim Wäsche waschen oder Einkaufen haben die Helfer bis Ende vergangenen Jahres eine kleine Aufwandsentschädigung von maximal 125 Euro im Monat erhalten.

Doch damit ist nun Schluss. Paradoxerweise weil der Staat den Pflegekassen mehr Geld zur Verfügung stellt. Allerdings schwingt im Zusammenspiel zwischen den Kassen und den Dienstleistern zumeist eine gehörige Portion Misstrauen mit. Deshalb hat der Gesetzgeber vor zwei Jahren neue Regeln auf den Weg gebracht, die die Zahlungen von Leistungen regelt und ist damit komplett am Ziel vorbeigeschossen.

Denn die Leidtragenden sind nun ausgerechnet die Ehrenamtler, die sich in den Nachbarschaftshilfen engagieren. Damit sie künftig ihre Aufwandsentschädigung für das Einkaufen erhalten, müssen sie sich nun acht Stunden schulen lassen. Glaubt der Gesetzgeber wirklich, dass die gewaschene Wäsche dadurch weißer wird oder der Einkauf schneller geht? Denn bei den Nachbarschaftshilfen in der Region geht es vor allem um haushaltsnahe Leistungen und nicht um die Pflege von Menschen.

Noch schlimmer wird es für neue Interessenten, die sich für die klassische Nachbarschaftshilfe erwärmen. Sie müssen einen Schulungsmarathon von 30 Stunden durchlaufen. Das ist für viele mehr, als sie zeitlich in ihr monatliches Ehrenamt investieren wollen. Wie man sich vorstellen kann, ist seither die Bereitschaft, sich in diesem Bereich einzubringen, geradezu explodiert.

Nein, nehmen wir die Ironie hier mal beiseite. Die neue Regelung kennt eigentlich nur Verlierer. Nachbarschaftshilfen, wie in Herbrechtingen, haben sich zurückgezogen und bieten ihre Dienste nur noch privat an. Leicht Pflegebedürftige finden deshalb immer schwerer Helfer und müssen die Leistungen, die eigentlich von der Kasse übernommen werden sollten, aus der eigenen Tasche zahlen. Oder sie beauftragen einen Pflegedienst, der dafür deutlich mehr abrechnet als die Nachbarschaftshilfen.

Die Situation ist vollkommen absurd. Aber immerhin 16 Vereine oder Organisationen im Kreis haben sich mittlerweile durch ein aufwändiges Antragsverfahren gekämpft und dürfen nun Leistungen im haushaltsnahen Umfeld abrechnen. Statt in Handreichungen unter Nachbarn flossen dabei die Aufwände vor allem in Dokumentationen. Die Konsequenz wurde in dieser Woche im Kreistag sichtbar. Dort hieß es im Sozialausschuss, dass eine große Nachfrage, nur noch auf ein sehr begrenztes Angebot stoße. Übersetzt bedeutet das leider nichts Anderes, als dass die Bürokratie hier wieder einmal das bürgerschaftliche Engagement geschlagen hat.

thomas.zeller@hz.de