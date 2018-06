Heidenheim / hz

Wer nicht schon beim Frühstück saß und sich dabei plötzlich im Dunkeln wiederfand, lief gestern Morgen Gefahr, zu verschlafen.

So mancher Wecker versagte den Dienst, weil wegen einer Störung an einem 20-Kilovolt-Kabel bei 1415 Hausanschlüssen in Mergelstetten und auf den Reutenen gegen 5 Uhr der Strom ausfiel.

Mitarbeiter der Stadtwerke sorgten umgehend für einen alternativen Leitungsweg, sodass die Stromversorgung eine Dreiviertelstunde später wieder hergestellt war.