Der Kindergarten Wehrenfeld in Schnaitheim ist ein Jahr lang aufwendig saniert und umgebaut worden. Jetzt fand die offizielle Einweihung statt.

Nach rund einem Jahr Umbauzeit erstrahlt der evangelische Kindergarten Wehrenfeld in Schnaitheim in neuem und im alten Glanz. Anfang Juni bereits konnten die Kinder und Erzieherinnen ihr Ausweichdomizil, das Oetinger-Gemeindehaus verlassen und an ihren angestammten Platz in der Berchtenstraße zurückkehren. Derzeit werden in der Kita Wehrenfeld 45 Kinder in zwei Gruppen betreut. Am Mittwochnachmittag fand unter strahlendem Sonnenschein und brütender Hitze die offizielle Einweihungsweiher statt.

Sanierung nach 50 Jahren

Der Kindergarten Wehrenfeld war im Jahr 1968 eröffnet worden und hat seitdem schon ganze Generationen Schnaitheimer Kinder beherbergt. Der Bausubstanz merkte man allerdings ihr halbes Jahrhundert, das sie auf dem Buckel hatte, zunehmend an. Chefplaner und Architekt Manfred Gaißer vom Heidenheimer Architekturbüro Wolf staunte nicht schlecht, als er die Kellerräume des Gebäudes zum ersten Mal in Augenschein nahm. Er fühlte sich fast in ein Museum für vorsintflutliche Leitungen und Armaturen versetzt.

Sehr viel saniert

Schnell stand fest, dass es hier mit einem reinen Anbau an das bestehende Gebäude nicht getan sein würde. Auch das komplette Innenleben des Kindergartens musste von Grund auf erneuert werden. Ersetzt wurden neben sämtlichen Wasserleitungen auch die Heizung und die komplett marode Elektroinstallation.

Die Gesamtkosten des Um- und Anbaus beliefen sich auf stattliche 900 000 Euro. Die Stadt Heidenheim steckte insgesamt 600 000 Euro in das Projekt, was sich durchaus sehen lassen kann, wenn man bedenkt, dass dies nicht die einzige Baustelle ist, an der die Kommune derzeit unablässig werkelt.

Die Stadt hat unterstützt

Trotzdem hatte sich Matthias Heisler, im Rathaus verantwortlich für den Fachbereich Familie, Sport und Kultur, die Sanierung des Kindergartens zur Chefsache gemacht. Bei der Evangelischen Kirchengemeinde Schnaitheim, insbesondere bei Pfarrer Armin Leibold persönlich, bedankte er sich für die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt bei diesem Projekt. Für Heisler ist das großzügig und unter modernen Gesichtspunkten eingerichtete Gebäude aus städtischer Sicht nicht zuletzt auch eine wichtige Investition in die Infrastruktur im Wohngebiet Wehrenfeld.

Pfarrer Leibold, für den die Einweihung des Kindergartens die letzte Amtshandlung vor dem Ruhestand darstellte, gab den Dank zurück. Damit hier eine attraktive und zukunftsorientierte Kindertagesstätte entstehen konnte, hätten viele Menschen unterschiedlicher Profession an einem Strang ziehen müssen. Nicht zuletzt bedankte sich der Pfarrer bei den vielen privaten Spendern, ohne die die Kirchengemeinde allein die 300 000 Euro nicht hätte aufbringen können, um das teure Bauvorhaben innerhalb eines Jahres zu stemmen.

Großzügig und hell

Im Inneren des Gebäudes selbst erwarten den Besucher großzügig gestaltete, lichtdurchflutete und hohe Räume. Besonders ins Auge fällt im Anbau die modern eingerichtete Küche und der mittels einer Rampe barrierefrei gestaltete Anschluss an den Ess- und Aufenthaltsraum. Ein besonderes Kuriosum des Gebäudes ist, wie Architekt Gaißer zuvor erläutert hatte, dass nunmehr der alte und der neue Teil gleichfalls mit einer rund drei Meter langen, barrierefreien Rampe verbunden sind. Letztlich sei dies die einzige Möglichkeit gewesen, die technischen Schwierigkeit zu lösen, die darin bestehe, dass das alte Gebäude etwa 80 Zentimeter tiefer liege als der Anbau. Bereitete die Sache dem Architekten einiges an Kopfzerbrechen, macht es den Kindern allerdings richtig Spaß, absatzlos vom einen Gebäudeteil in den anderen gleiten zu können, wie die Vorsitzende des Kirchengemeinderats Brigitte Bosch-Klement versicherte, die die kleine Einweihungsfeier organisiert und moderiert hatte.