Heidenheim Nach Gräßle-Besuch: Slowakischer Innenminister tritt zurück

Heidenheim / Karin Fuchs

Nach dem Besuch und den Gesprächen der CDU-Europaabgeordneten Inge Gräßle mit Regierungsangehörigen und Ermittlern in der Slowakei ist Innenminister und Vize-Regierungschef Robert Kaliňák zurückgetreten.

Gräßle war nach der Ermordung des Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten mit einer EU-Delegation als Vorsitzende des EU-Haushaltskontrollausschusses nach Bratislava gereist. Ziel war es, zu den Korruptionsvorwürfen und zum Verdacht der Veruntreuung von EU-Geldern zu recherchieren. „Sie müssen mir noch keinen Kranz umhängen, ich versuche zu überleben“, sagt die Heidenheimer Politikerin, die mit viel Arbeit rechnet. Der Journalist müsse etwas Entscheidendes herausgefunden haben. Was genau, sei noch nicht klar. Hoffnung setzt Gräßle in eine unabhängige Polizeiuntersuchung, die durch den Rücktritt möglich geworden sei. Es gab den Verdacht, der Innenminister habe Druck auf den ermittelnden Staatsanwalt ausgeübt. Gräßle hofft auf weitere Reaktionen, auch die mutmaßliche Verbindung zur italienischen Mafia betreffend. „Ich rate der Regierung dringend zu vertrauensbildenden Maßnahmen.“ Gräßle wird am Mittwoch im EU-Parlament berichten.