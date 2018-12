Heidenheim Nach dem Brand wird aufgeräumt

Heidenheim / Silja Kummer

Nach dem Brand, der am Donnerstagmorgen im Dachgeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes in der Straße Am Wedelgraben ausgebrochen war, sind jetzt in dem Haus die Aufräumarbeiten im Gang.

Laut Hausbesitzer Josef-Magnus Reinhard sei das Haus zwar wieder mit Strom versorgt, die Gaszufuhr jedoch unterbrochen. Erst zum Beginn der kommenden Woche könnten die Gasleitungen erneuert werden. Sowohl beim Lebensmittelmarkt Norma im Erdgeschoss als auch im Lokal „Jack's“ im ersten Stockwerk werden die Spuren beseitigt, die die Löscharbeiten hinterlassen haben. Bei Norma seien Waren durch das Löschwasser beschädigt worden, so Reinhard. Der Discounter sei noch geschlossen.

Hans-Peter Maihofer, Betreiber des „Jack's“, hofft darauf, bald wieder öffnen zu können, eine provisorische Heizung für sein Lokal wurde eingerichtet.

Zur Ursache des Brandes gibt es von seiten der Polizei keine neuen Erkenntnisse: Laut Pressestelle in Ulm arbeiten die Brandermittler an der Aufklärung. Bei der Bekämpfung des Brandes waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Dachwohnung ist unbewohnbar, den Schaden schätzte die Polizei auf 350 000 Euro.