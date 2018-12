Heidenheim Nach dem Bachelor: Durchmarsch zum Doktortitel

Heidenheim / pm

Lisa Marie Kaiser sichert sich direkt nach ihrem Bachelorabschluss in Heidenheim eine Promotions-Stelle in Ulm.

Eine besondere Ehre wurde DHBW-Absolventin Lisa Marie Kaiser zuteil: Die 34-Jährige hat an der Universität Ulm die Möglichkeit, direkt nach ihrem Bachelorabschluss zu promovieren. „Ich bin überwältigt und sprachlos, dass ich die Möglichkeit habe, mich direkt auf meine Forschung zu konzentrieren“, erklärt Kaiser. Üblicherweise ist ein abgeschlossenes Master-Studium die Grundlage für eine Promotion.

An der DH machte Kaiser ihren Bachelorabschluss im Studiengang Medizintechnische Wissenschaften. Bei der Bachelorfeier im November wurde sie als einzige Absolventin sogar mit zwei Auszeichnungen geehrt: Sie ist nicht nur die beste Studentin des Abschlussjahrgangs 2018 im Studiengang Medizintechnische Wissenschaften, sondern erhielt auch den Preis für die beste Bachelorarbeit im Studienfachbereich Gesundheit (Note 1,0).

In ihrer Bachelorarbeit hat sie sich mit dem Einfluss von Hemmstoffen auf verschiedene Prozesse der Signalverarbeitung in Tumorzellen beschäftigt. Diese Prozesse spielen auch für die Entstehung bösartiger Erkrankungen des blutbildenden Systems eine wichtige Rolle. Im Fokus ihrer Arbeit stand das körpereigene Eiweiß EPI-X4. „Ihre Untersuchungen können zur Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze im Kampf gegen maligne hämatologische Erkrankungen beitragen“, lobt Prof. Dr. Wolfgang Weidemann, Studiengangsleiter des Studiengangs Medizintechnische Wissenschaften an der DH. Die herausragende Leistung von Kaiser führte nun dazu, dass sie direkt nach Beendigung ihres Bachelorstudiums in das Doktorandenprogramm der Universität Ulm aufgenommen wurde und inzwischen mit ihrer Dissertation begonnen hat. Diese schreibt sie am Institut für Experimentelle Tumorforschung des Universitätsklinikums Ulm, wo sie bereits während des Studiums die Praxisphasen absolvierte: „Ich möchte meinen Beitrag für ein besseres Verständnis bestimmter Krebserkrankungen leisten“, so Kaiser