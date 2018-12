Heidenheim Musikalische Verwandlungskünstler

Heidenheim / Marita Kasischke

In Topform von Weihnacht bis Blues: „Burr & Klaiber im „Café Walden“.

Hieß es am Anfang noch „Alle Zeit der Welt“, so standen am Ende bei „Burr & Klaiber“ am Mittwochabend im Café Walden wilde Rhythmen in einem unerhörten Tempo. Dazwischen nahmen die Saitenvirtuosen ihre gut 50 Zuhörer mit durch die unterschiedlichsten Genres.

Weihnachtslieder? Bitte sehr: Leise rieselte der Schnee, und lange rieselte der Schnee, denn natürlich drückten Winfried Burr und Siegfried Klaiber dem traditionellen Lied ihren ganz eigenen Stempel auf, ließen sozusagen den Schnee nach ihren Wünschen bald rieseln, bald stürmen. Die bekannte Weise war damit eingebettet nach Art des Hauses: Melodien, die die scheinbar zufällig aneinandergereiht sind – und doch in ihrer Gesamtheit ein stimmiges Ganzes ergeben.

Der Genuss daran, dass sich in Nullkommanichts Bekanntes in etwas völlig Neues verwandelt, war grenzenlos und der Saitenzauber trug die Zuhörer mühelos aus dem Alltag davon. Burr und Klaiber ließen Maria nicht durch einen Dornwald gehen, sondern tanzen. Und auch der Lenz hatte Platz in diesem Konzert: „Frühlings Erwachen“ ließ die Zuhörer musikalisch erleben, wie sich Knospen und Sonne Bahn brechen, um heiterer Aufbruchsstimmung Raum zu geben.

Moment, heiter? Sonnig? Stehen die beiden Künstler nicht eigentlich für Blues? Den gab es auch an diesem Abend, erdig, schwer, eben von jener wehmütigen Stimmung, die den Blues ausmacht, und die auch an diesem Abend unter die Haut ging. Dann durfte aber auch wieder gelacht werden, und zwar buchstäblich: Die Burr-und-Klaiber-Version des „gut abgehangenen“ Schlagers „Aber Dich gibt's nur einmal für mich“, wurde so komödiantisch interpretiert, dass sie Lacher zu Hauf generierte.

Schließlich gab es noch den Crash-Kurs zum ausgebildeten Flamencologen: Zum Brüllen komisch war die Entstehungsgeschichte des spanischen Volkstanzes aus dem Einsatz eines Presslufthammers heraus.

Das Publikum klatschte wie wild. Die Zugabe? John Lennons „Imagine“. Und damit erlebte das Publikum nochmals die wunderbare Wandelbarkeit der beiden Künstler, die Poesie und Wildheit, Träumerei und Leidenschaft, elegante Läufe und schroffe Wechsel vereint.