Heidenheim. „Klezmer and more“ – unter diesem Titel spielt „Amud Ha´esch“ am Mittwoch, 24. April, ab 19 Uhr bei „Kultur in der Kapelle“. Harry Berger, Berthold Guggenberger, Karin Hellmann und Alexander Germani werden mal frech-feurige, mal melancholische Stücke präsentieren. Sie beweisen bei ihren gemeinsamen Auftritten immer wieder auch, dass sie hervorragende Solisten sind. In der Kulturreihe des Pflegeheims St. Franziskus spielen sie bereits zum dritten Mal.