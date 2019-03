In der Besetzung Posaune (Ferdinand Frey) und Orgel (Barbara Grupp) wird am Sonntag, 31. März, ab 17 Uhr in der Marienkirche musiziert.

Heidenheim. Ob in der weltlichen oder kirchlichen Geschichte: Posaunenklang wird immer mit Herrschaft, Huldigung, Verkündigungs- oder Versammlungssignalen verbunden. Es ist ein Instrument, mit dem Kraft oder Überlegenheit zum Ausdruck gebracht wird. In der Besetzung Posaune (Ferdinand Frey) und Orgel (Barbara Grupp) wird am Sonntag, 31. März, ab 17 Uhr in der Marienkirche musiziert. Der Erlös fließt in die Renovierung der Orgel in der Mergelstetter Christkönig-Kirche. pm