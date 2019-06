Dieser Tage ist ein Heft mit Vortragsstücken des Heidenheimer Pianisten Eric Mayr erschienen.

Der Mann am Klavier trägt in Heidenheim nicht selten den Namen Eric Mayr. Und so vielfältig, wie sich der Pianist und Komponist bei seinen zahlreichen öffentlichen Auftritten präsentiert, so vielfältig kommen auch die 39 Vortragsstücke aus seiner Feder daher, die dieser Tage als Notenheft für den Unterrichtsgebrauch im Verlag „Acoustic Music Books“ erschienen sind.

„Little by little“, also „Nach und nach“ lautet der Titel, und zwar „natürlich“ deshalb, wie es im Vorwort des Autors in augenzwinkernd trocken gehaltener Mayr’scher Diktion heißt, „weil die Stücke nach und nach schwerer werden“.

Wobei es sich bei allen Stücken um Vertreter modernerer Stilrichtungen handelt. Dabei tauchen Rock, Pop, Blues, Reggae und Jazz ebenso auf wie variable Metren, und Vorschlagsnoten sehen sich ebenso behandelt wie Doppelgriffe oder das berühmte Rubato. Darüber hinaus „sollen kleine Anmerkungen und Vorübungen ebenso beim Erarbeiten der Stücke helfen wie der gründliche Fingersatz“, wobei Letztgenannter, wieder so ein typischer Mayr im Vorwort, „natürlich nur hilft, wenn man ihn auch beachtet“.

Alle Stücke des umfangreichen Hefts übrigens treten in der „Gewichtsklasse“ „leicht bis mittelschwer“ an, sind im Laufe von Eric Mayrs langjähriger Tätigkeit an der Musikschule in Heidenheim entstanden, deshalb in Unterricht und Vorspiel erprobt – und sollen, ganz generell betrachtet, neben dem Spaß am Klavierspiel eben nach und nach auch dessen wesentliche Elemente vermitteln.