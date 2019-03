Im Laden an der Grabenstraße werden am Samstagabend Platten aufgelegt.

Vinyl und Wein: Diese Kombination gibt es am kommenden Samstag, 23. März, bei Malowein an der Grabenstraße in der Heidenheimer Innenstadt. Unter dem Motto „Beats, Cuts & Wein“ macht das Cleanhart International Soundsystem in der Weinhandlung Station und legt Schalplatten auf. Die Besucher erwartet eine Melange aus unterschiedlichen Musikrichtungen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet gegen Mitternacht. Der Eintritt ist frei, Tanzen ist erwünscht.