Im Naturtheater werden wieder einen Abend Musicalstimmen erklingen.

Mit Stimmen, die unter die Haut gehen und farbenprächtigen Kostümen präsentieren internationale Stars am Mittwoch, 17. Juli, ab 20 Uhr die „Musical Night in Concert“ im Naturtheater in Heidenheim. Das Ensemble der „Set Musical Company“ ist wieder mit einer Show auf Tournee.

Das Programm hält sich nah am aktuellen Geschehen auf den Musicalbühnen weltweit— eine Reise voll neuer Hits und Evergreens. Die Zuschauer konnten sich in den vergangenen Jahren auch in Heidenheim schon selbst von der Gruppe überzeugen.

Auch in diesem Jahr werden die verdienten Klassiker wie die „West Side Story“, „Phantom der Oper“, „Mamma Mia“, „Der König der Löwen“ und die anderen Disney-Shows wie „Die Schöne und das Biest“ und „Alladdin“ im Programm sein. Aber am Broadway tut sich viel: Die Künstler haben Lieder aus „Pretty Woman“ und „Hamilton“, gekürt mit 11 Tonys, im Angebot. Seit April läuft in Hamburg mit großem Erfolg „Paramour“, und im September kommt „Pretty Woman“ dort hin, und aus beiden Musicals präsentiert die „Musical Night“ die Höhepunkte sowie aus den Kino-Hits „A Star is born“ mit Lady Gaga und „The Greatest Showman“ mit Hugh Jackman.