Heidenheim Heidenheimer Tracht beim Umzug zum Wiesn-Start dabei

Heidenheim / Karin Fuchs

Die schwäbische Trachtengruppe Heidenheim wurde aus 900 Bewerbern ausgewählt für den Oktoberfest-Umzug in München. Für einige wird es eine Wiederkehr.

Die Münchener Wiesn steht für das traditionelle Bayern wie kein anderes Fest. Diesmal ist auch ein Stück Heidenheimer Tradition dabei. Die Schwäbische Trachtengruppe Heidenheim wurde aus 900 Bewerbern ausgewählt, um am 23. September beim großen Festumzug zum Oktoberfeststart mitzuwirken. Nur 60 Trachtengruppen wurde diese Ehre zu Teil.

Jugend begeistert für Tradition

Warum kam ausgerechnet ein württembergischer Trachtenverein in die Auswahl? Vielleicht ein bisschen Glück, bestimmt aber auch das Anliegen der Heidenheimer, eine alte Tradition weiterzuführen und deshalb für Jugendliche attraktiv zu machen. Mit diesem Wunsch hatte sich die Trachtengruppe auch in München beworben, erzählt Tanja Weise, deren gesamte Familie im Verein aktiv ist.

„Wir sind ein Familienverein, also mehrere Generationen werden hier gemeinsam in Aktivitäten gepackt. Die kleinsten werden in historischen Kinderwagen und alten Leiterwagen mitgeführt. Die Gruppe der Ältesten wird diesmal auf der Besuchertribüne platziert, da in München eine gewisse Gang-Geschwindigkeit gefordert wird.“ Natürlich wurden die Heidenheimer auch deshalb ausgewählt, weil sie auf originale Trachten Wert legen, teils sind die Stoffe mehr als 100 Jahre alt.

„Früher waren wir eine große Gruppe, allein 40 bis 50 Mitglieder in der Kinder- und Jugendtanzgruppe. Aktuell sind es dort nur noch zehn“, erzählt Tanja Weise und beschreibt damit das Nachwuchsproblem. Anreiz will der Verein deshalb jedes Jahr mit einem besonderen Event bieten, ein Auftritt im Ausland oder bei großen Veranstaltungen. Diesmal wird es eben das Oktoberfest.

Zwei Maß Bier und ein Branthendl

Die Wiesn scheint zu ziehen: Denn mittlerweile haben sich insgesamt 20 Jugendliche für den Festzug angemeldet, insgesamt hat die Gruppe 50 Teilnehmer, einige stehen sogar auf der Warteliste. Als Lohn für die Umzugs-Teilnahme gibt es von den Wies'n-Veranstaltern für jeden Gutscheine für zwei Maß Bier und ein Brathendl.

Eine Premiere ist die Wiesn für die Heidenheimer nicht: Vor zehn Jahren war die Trachtengruppe schon einmal dabei. Einige der Kinder waren damals schon dabei, einige waren noch so jung, dass sie keine Erinnerung mehr daran haben. Der Wunsch nach einem Oktoberfest-Auftritt ist laut Weiße unter anderem aus diesem Kreis gekommen. „Der große Anteil junger Mitglieder war bestimmt auch der Grund, weshalb wir ausgewählt wurden“, freut sich Weiße.

Heidenheimer live in der ARD

Mit dabei sein werden unter anderem Lenia Vogel und Sebastian Weiße. Beide waren damals ein beziehungsweise zwei Jahre alt und wurden im Leiterwagen gezogen. Diesmal laufen sie selbst mit – und sind sogar vorgesehen für Fernsehinterviews.

Die ARD überträgt von 10 bis 12 Uhr live vom Umzug und hat Sebastian Weiße und auch andere Heidenheimer Trachtenträger auf der Liste der Interviewpartner. Weiße war übrigens gerade mal vier Monate alt, als er erstmals in Tracht gekleidet in Bad Urach beim Schäferlauf im Leiterwagen Umzugsteilnehmer war.

In München zeigen die Heidenheimer nicht nur die Tracht: „Schon jetzt freuen wir uns in den Tanzproben auf den Festzugstillstand und haben einen schwäbischen Hacke-Spitze Reihentanz einstudiert. Außerdem nehmen wir unsere handgemachte Tafel sowie unsere schöne Fahne mit“, erzählt Weiße.

Die Fahne hat ein Gewicht von zehn Kilogramm, ist aus zweifarbigem Samt genäht. Auf der blauen Seite sieht man Schloss Hellenstein als Wahrzeichen von Heidenheim, auf der roten Seite ein Trachtenpaar mit der Original schwäbischen Ostalbtracht.