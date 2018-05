Heidenheim MPG-Schüler entwickeln Rollstuhl, der dem Patienten folgt

Heidenheim / HZ

Nach einem Schlaganfall wieder laufen lernen, ist für viele Betroffene eine große Herausforderung. Dabei helfen kann die Erfindung von Marla (13) und Silvan Laidler (15): ein Rollstuhl, der einem auf Schritt und Tritt folgt.

Dafür erhalten die beiden Schüler des Max-Planck-Gymnasiums jetzt den Sonderpreis „Innovationen für Menschen mit Behinderungen“ der Christoffel-Blindenmission (CBM). Der Preis wird im Rahmen des Landeswettbewerbs Baden-Württemberg der Stiftung „Jugend forscht“ vergeben.

Schon 2017 erfolgreich

Die beiden Tüftler hatten bereits im vergangenen Jahr einen Sonderpreis der CBM gewonnen, damals in der Kategorie „Schüler experimentieren“. Für den Wettbewerb 2018 haben sie an ihrer Erfindung weitergearbeitet.

Der von Marla und Silvan entwickelte intelligente Rollstuhl „Shadow“ hilft Patienten, nach einem Schlaganfall oder einer Operation wieder laufen zu lernen. Denn „Shadow“ ist immer da, wenn der oder die Betroffene sich setzen will. Dazu ist an dem Rollstuhl eine Kamera befestigt, die das Symbol erkennt, das der Nutzer am Oberkörper befestigt hat. Sobald sich das Symbol von der Kamera entfernt, gibt diese die Nachricht an die Steuerung weiter und „Shadow“ setzt sich in Bewegung. So folgt der Rollstuhl dem Träger wie ein Schatten und sichert ihn bei seinen Gehübungen.

Dank der Weiterentwicklung können die Nutzer den Rollstuhl nun zusätzlich mit ihrem Mobiltelefon starten, stoppen oder beispielsweise im Krankenhaus eine Pflegekraft rufen. Außerdem ermöglicht eine nicht-öffentliche Website, dass eine Reha-Kraft mehrere Anwender beim Üben im Auge behält.

Alle ausgezeichneten Landessieger haben die Chance, den von der CBM ausgeschriebenen Bundessonderpreis zu erhalten. Dieser wird im Oktober bei den Science Days in Rust vergeben und ist mit 300 Euro dotiert.