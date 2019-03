Am Sonntagabend spielte das „Pennson Jazz Orchestra“ Arrangements von und mit Klaus Wagenleiter im Lokschuppen.

Die Saxophonisten, das sind die schlimmsten. „Sie sind so etwas wie der Kindergarten einer Bigband. Die, die immer rumalbern. Die den Hang haben, in der Pubertät hängen zu bleiben.“ Klaus Wagenleiter, Leiter der SWR-Bigband, erntete für diese gewagte These einige Lacher, als er am Sonntagabend im Lokschuppen mit dem „Pennson Jazz Orchestra“ des Hepp-Vereins auf der Bühne stand. „Das gilt natürlich nicht für diese fünf jungen Herren hier neben mir“, stellte er mit einem Augenzwinkern klar – und in den darauf folgenden zweieinhalb Stunden zeigten sowohl die Saxophonisten als auch die gesamte Bigband, dass es ihnen nicht nur ernst ist mit dem, was sie da tun, sondern dass der Zuhörer gar nicht umhin kommt, sie in ihrem musikalischen Können ernst zu nehmen.

Alles andere als albern präsentierten die 18 Bigband-Mitglieder, allesamt Amateurmusiker aus dem Kreis bezeihungsweise Musikstudenten aus ganz Deutschland, ein Programm voller Swing, Soul, Latin, Fusion und Pop; allesamt eigene Arrangements von Klaus Wagenleiter, die sie innerhalb eines einzigen Probenwochenendes gemeinsam einstudiert hatten. Zwar stand die erste halbe Stunde – traditionelle Blasmusik des „Hepp-Polkaprojektes“ – in einem nicht besonders passend scheinenden Kontrast zum späteren Verlauf des Abends, doch spätestens mit dem Auftritt Iris Eckert, die Wagenleiter als „Krönchen“ der Bigband ankündigte, waren die rund 140 Besucher wieder voll und ganz im Jazz gefangen.

Wobei „Krönchen“ etwas untertrieben erschien, knallte Eckert doch bei „Learning The Blues“ gleich mal eine geradezu glänzende, kraftvolle und so gar nicht bluesige Krone auf den Kopf des „Pennson Jazz Orchestras“. Überzeugender, weil mit sanften, charmanten Klängen klarer im Jazz verortet, zeigte sie sich jedoch in „A Natural Woman“, wobei sie gar nicht erst versuchte, der Stimmgewalt Aretha Franklins gleichzukommen, sondern durchweg ihr eigenes Ding machte – unangestrengt und anders, aber vor allem anders gut.

Mit wahnsinnig präziser Gitarrenarbeit überzeugte Julian Steiner, bekannt vom „Brenztown Blues Club“, bei „Black Friday“ – „er ist heute Abend unser Larry Carlton“, so Wagenleiter. Ein in Anlehnung an Händel ernst gemeintes, aber gar nicht so ernst klingendes „Halleluja“ beendete den ersten Teil des Abends, bevor in der zweiten Hälfte mit „Sweet Emma“ von Clark Terry einer der Höhepunkte folgte: Wagenleiter selbst haute in die Tasten, während Chris Schneider großes Jazz-Kino mit seinem Solo am Saxophon bot. Herausragend auch das Klaviersolo von Johannes Wogram bei „My Filbish Heart“ nach dem Song „My Foolish Heart“ von Victor Young; überhaupt boten die ruhigen Töne eine willkommene Verschnaufpause inmitten des temporeichen Programms. „Gute Solisten und gute Registerarbeit, darauf kommt es an“, meinte Wagenleiter – beides gab es im Lokschuppen zu genüge. Als er dann gegen Ende den Mond von Matthias Claudius im Dreiviertel-Takt aufgehen ließ, war das ein schönes Ende für einen schönen Abend.