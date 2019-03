Der britische Autor David Fermer hielt in der Stadtbibliothek eine englische Lesung zu seinem Buch „Coast to Coast“.

Australien, da denken viele an Ayers Rock, Känguru, Surfen, Sydney und Aboriginies. Kaum jemandem käme da die Einwanderungspolitik des Landes in den Sinn, speziell der Umgang mit illegalen Flüchtlingen. Diese heikle Thema hat der britische Autor David Fermer in seinem Buch „Coast to Coast“ als Geschichte für Jugendliche in englischer Sprache verarbeitet und kürzlich in der Heidenheimer Stadtbibliothek vorgestellt.

Fermers Lesungen sind mehr als reine Buchvorstellungen. Der Engländer nimmt seine Zuschauer mit durch Gespräche oder Videoeinspielungen, die Jugendlichen übernehmen selbst Textrollen und lesen vor – auf Englisch selbstverständlich. Fermer beherrscht die deutsche Sprache durch Studium und Lehrertätigkeit in Berlin mittlerweile perfekt, wechselt gekonnt hin und her, wobei er überweigend in seiner Muttersprache spricht.

Im Margarete-Hannsmann-Saal stand Australien im Mittelpunkt, und zwar jenseits aller Klischees. Fermer spielte ein Video ein, das im Auftrag der australischen Regierung in verschiedenen Sprachen deutlich macht, dass illegale Einwanderer keine Chance hätten, in Australien eine neue Heimat zu finden. Er verdeutlichte die Lage und die oftmals hoffnungslosen Situationen in den Flüchltingslagern auf den drei kleinen Inseln Christmas Island, Manus und Nauru im pazifischen Ozean – teilweise seien die Menschen so verzweifelt, dass sie sich selbst in Brand setzten.

Diese Problematik bildet den Hintergrund zu Fermers Buch „Coast to Coast“, in dem ein 17-jähriger Australier am Strand einen Jungen findet, der an Land gespült wurde. Anstatt den Afgahnen Bashir zu den Behörden zu bringen, versteckt er ihn in einem Bootshaus.

Der in Köln lebende Autor verwob während seiner Lesung gekonnt Sachinformationen und Roman miteinander, stand ständig im Kontakt mit dem Publikum, fragte, diskutierte und ließ vier Briefe von auf den Inseln fest gehaltenen Flüchtlingen von Jugendlichen aus dem Publikum vorlesen. „Was würde ich in dieser Situation tun?“ Diese Frage beim Leser aufkommen zu lassen, war Anliegen des Autors von „Coast to Coast“, und es ist ihm auch in der Heidenheimer Stadtbibliothek gelungen.