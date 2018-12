Ausbildung Mit Kindern in den Beruf starten

Heidenheim / HZ

Unter anderem in Heidenheim beginnen Alleinerziehende diesen Herbst einen Beruf in Teilzeit zu erlernen.

In Schwäbisch Gmünd, Heidenheim, Göppingen, Geislingen und Stuttgart beginnen diesen Herbst 26 Alleinerziehende und eine Pflegende eine Teilzeitausbildung. Möglich macht dies der Projektverbund AITA 2020. In 18 Ausbildungsberufen wurden die Mütter, Väter und die Pflegende vermittelt. Sie arbeiten ab Herbst etwa als Altenpfleger, Erzieher, Verkäufer, Hotelfachangestellte, Konstruktionsmechaniker und Zahntechniker.

Was ist Teilzeitausbildung?

Das Modell der Teilzeitberufsausbildung bietet Müttern, Vätern oder Pflegenden die Möglichkeit, Kinderbetreuung oder Pflege mit einer Ausbildung zu vereinbaren. Im Berufsbildungsgesetzes ist geregelt, dass bei einem berechtigten Interesse die Ausbildungszeit auch in Form einer täglichen oder wöchentlichen Reduzierung gekürzt werden kann. Auch Unternehmen haben Vorteile bei dieser Form der Ausbildung: eine besonders hohe Motivation der Auszubildenden, Organisationserfahrung durch das Familienmanagement und eine stärkere Bindung an den Betrieb. Auch in einigen schulischen Berufsausbildungen ist eine Teilzeitausbildung möglich.

Was ist AITA 2020?

Der Projektverbund AITA 2020 steht für „Alleinerziehende in Teilzeitausbildung“ und wird gefördert durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg aus Landesmitteln und durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Teilnehmen können bei AITA Alleinerziehende (sowohl Väter als Mütter) oder Menschen mit einer Pflegeaufgabe in der Familie.

So ist Kawthar Arbini aus Heidenheim sehr froh über das Modell der Teilzeitausbildung. Sie kann ihre Teilzeitausbildung als pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit der Pflege ihres 58-jährigen Vaters vereinbaren. Der Projektverbund ist eine Kooperation zwischen dem Sozialunternehmen „also“ in Schwäbisch Gmünd, der Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung in Göppingen und dem Frauenunternehmen Zora in Stuttgart.

Von 384 Teilzeitausbildungen im Jahr 2015 bis 888 im Jahr 2017 haben sich die Teilzeitausbildungen in der dualen Ausbildung in Baden-Württemberg mehr als verdoppelt. Im dualen Bereich gab es die meisten Teilzeitauszubildenden in Industrie und Handel, sowie in den freien Berufen. Die Anzahl der schulischen Teilzeitausbildung wird noch nicht erfasst. In Baden-Württemberg bietet das Netzwerk „Teilzeitausbildung Baden-Württemberg“ allen Akteuren und Interessierten ein zentrales Forum für die Vernetzung an. Ansprechpartnerin in Heidenheim ist Margit Stephan (m.stephan@alsogmuend.de oder Tel. 0170 – 5 84 75 38.