Heidenheim Mit illegalen Geschäften Spielsucht finanziert

Heidenheim / Von Silja Kummer

Zwei Männer wurden mit der Beute aus Einbrüchen bei einer Heidenheimer Gießerei erwischt. Den Diebstahl konnte das Gericht ihnen nicht nachweisen.

Am Ende der gestrigen Verhandlung vor dem Heidenheimer Amtsgericht stand außer Frage, dass die beiden 43 und 27 Jahre alten Angeklagten einem Schrotthändler in Langenau Diebesgut aus zwei Einbrüchen bei einer Heidenheimer Gießerei als Altmetall verkauft haben. Dafür wurden sie beide mit jeweils einem Jahr und zwei Monaten Gefängnis bestraft, die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Angeklagt waren beide auch wegen Diebstahls, hier folgte das Schöffengericht unter Richter Rainer Feil aber nicht der Forderung der Staatsanwältin, die beide Männer für zwei Jahre ohne Bewährung in Haft schicken wollte. „Es gibt keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, keine Videoaufzeichnungen – wir haben nichts“, so Feil zu den Diebstählen, bei denen Gussteile im Gesamtwert von rund 26 000 Euro vom Gelände der Gießerei gestohlen wurden.

Den halben Hof leergeräumt

Die Diebe kamen am Osterwochenende und noch einmal zwei Wochen später. Der Gießereimeister, der als Zeuge geladen war, berichtete, dass beim ersten Einbruch „der halbe Hof leergeräumt“ wurde. Sowohl fertige Gussteile, die zur Auslieferung an Kunden bereitlagen, als auch Metallausschuss wurden mitgenommen.

Beim zweiten Mal drangen die Diebe in ein verschlossenes Lager ein und nahmen Bronzeteile, aber auch Blei mit. „Es muss einige Zeit in Anspruch genommen haben, das rauszutragen“, berichtete eine bei der Gießerei angestellte Ingenieurin. Insgesamt wogen die entwendeten Metallteile aus beiden Einbrüchen fast 4000 Kilogramm.

Festgenommen wurden die beiden Angeklagten am 16. April, nachdem eine Zeugin sie dabei beobachtet hatte, wie sie auf einem Parkplatz am Waldrand schwere Gegenstände in den Opel Astra des 27-Jährigen luden. Die Beute aus beiden Diebstählen war dort im Gebüsch versteckt worden. Nach der Verhaftung gab der 43-jährige Angeklagte an, ein Rumäne, den er aus dem Spielcasino kenne, hätte ihnen das im Wald versteckte Metall gezeigt. Auch der 27-Jährige gab zu Protokoll, er sei nur angeheuert worden, weil er ein Auto besaß und beim Verkauf des Altmetalls seinen Ausweis vorzeigen sollte.

Dreimal fuhren die beiden Männer mit einem Teil der Beute zu einem Schrotthändler nach Langenau. Beim ersten Mal zeigten sie ein Handyfoto des Ausweises einer Bekannten, beim zweiten Mal ein gefälschtes slowenisches Dokument als Legitimation. Beim letzten Mal wies sich der 27-jährige Angeklagte mit seiner Busfahrerkarte aus. Etwas mehr als 3000 Euro erlösten die Männer für ihr Diebesgut.

Beim Schrotthändler erregten sie offenbar keinen Verdacht, obwohl es sich zum Teil um speziell angefertigte Gussteile handelte: „Man fragt schon, wo das herkommt“, sagte der 43-jährige Firmeninhaber vor Gericht aus. An die Erklärung der Männer konnte er sich nicht mehr erinnern, aber offenbar hatte sie ihn zufriedengestellt. Auch, dass beim ersten Mal die Kopie eines Ausweises einer Frau vorgelegt wurde, die aber gar nicht beim Verkauf anwesend war, hat die Firma akzeptiert. „Hauptsache, wir haben die Anschrift einer realen Person“, so der Schrotthändler.

Verteidiger Dieter Mathes gestand ein, dass sein Mandant, der 47-jährige Angeklagte, sich der Hehlerei und der Urkundenfälschung durch den Gebrauch eines gefälschten slowenischen Ausweisdokuments schuldig gemacht habe, jedoch nicht des Diebstahls. Auch Eberhard Frick, Verteidiger des 27-jährigen Angeklagten, betonte, dass es keine Spuren oder Zeugenaussagen gebe, die belegen würden, dass die beiden Männer am Tatort waren. „Man kann die Brücke zwischen dem Diebstahl und dem Verkauf der Teile nicht so einfach schlagen“, sagte er.

Das Schöffengericht machte es dem 27-Jährigen zur Auflage, dass er sich während der Bewährungszeit einer ambulanten Therapie unterzieht, um seine Spielsucht in den Griff zu bekommen. Letztlich war diese bei ihm genauso wie bei seinem Mittäter der Antrieb dafür, auf ungesetzliche Weise an schnelles Geld zu kommen.