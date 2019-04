Ein bewegendes Passionskonzert und überzeugende Solisten konnten die Besucher am Samstagabend in der Dreifaltigkeitskirche mit dem Oratorienchor Heidenheim erleben.

Ein sehr bewegendes Konzert war es, das der Oratorienchor Heidenheim den 250 Besuchern am Samstagabend in der Dreifaltigkeitskirche bot. Der Chor ist ja bekannt dafür, dass er vor komplexen und relativ selten aufgeführten Werken nicht zurückschreckt und stets beachtliche Leistungen bei seinen Aufführungen deutlich werden lässt.

Die Mitglieder des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm trugen mit farbigem und diszipliniertem Spiel gleichermaßen zu dem würdigen Chorereignis bei. Ganz besonders hervorzuheben sind die vier Gesangssolisten, die mit enormer stimmlicher Präsenz und Emphase das Geschehen mitbestimmten. Ein gelungener Einfall war es, zu Beginn mit Johann Sebastian Bachs Fantasie g-moll BWV 542 einen prägnanten Auftakt mit fallenden Linien und raumgreifenden Sprüngen auf das musikalische Geschehen einzustimmen.

„Passionsteil“ mit besonderem Reiz

Mit zupackendem, aber durchaus auch sensiblem Dirigat arbeitete Chorleiterin Ulrike Blessing. Der „Passionsteil“ aus Georg Friedrich Händels „Messias“ hatte in dieser Aufführung seinen besonderen Reiz. Pastorale Klänge zu Beginn erinnerten an den „adventlichen“ Teil des Messias. Der klare, offene Sopran von Sophie Bareis erklang mit schwebender Leuchtkraft und artikulatorischer Prägnanz bei „Wenn Gott ist für uns“.

Der Chor zeigte bei „Seht an das Gotteslamm“ eine saubere Intonation und Phrasierung in diesem ergreifenden Satz. I Chiao Shih bot nicht nur in der Alt-Arie „Er ward verschmähet“ besonders in den tiefen Partien eine feinsinnig getragene Stimme mit wenig Vibrato und einer intellektuellen Klarheit. Die Chorpartien kamen mit Leuchtkraft und Emphase, wobei der Gesamtklang bei den polyphonen Partien wie „Der Herde gleich, vom Hirten fern“ mitunter etwas schwammig kam. Dennoch überwog der positive Gesamteindruck durch präzise Artikulation und stimmige Phrasierung, etwa bei den Bässen bei „Er trauete Gott“.

Die Hauptarbeit lag aber bei den durchweg großartigen Solisten. Markus Francke glänzte mit einem kraftvollen, aber im Ausdruck differenziert gestaltenden Tenor, der Leben und Farbe sowie einen lyrischen Einschlag miteinander zu verbinden wusste. Sophie Bareis gelang es am Schluss mit ihrer edlen, reinen Stimme bei „Ich weiß, dass mein Erlöser lebet“ einen Höhepunkt an Verinnerlichung zu entwickeln.

Tristesse und Folklore

Giovanni Battista Pergolesis „Stabat Mater“ hatte trotz der passionsbedingten Tristesse oft Klänge italienischer Folklore, was aber dem Chor wie den Solisten keine Mühe bereitete. Auch hier überwogen die Partien der Solisten und man war gleich zu Beginn ergriffen von den fein abgestimmten Klängen von Sopran und Alt bei „Stabat Mater“.

Der flexible und metallisch klingende Tenor von Markus Francke verlieh dem „Cuius animam gementem“ einen würdigen Charakter. Bei „O quam tristis“ zeigte der Chor eine saubere Phrasierung und glockenrein gemeisterte Höhen. Der substanzreiche, klar geführte Bass von Dennis Sörös überzeugte nicht nur bei „Quis est homo“ mit Kontur und Prägnanz. Die Fülle und der Reichtum seiner Stimme zeigte sich auch bei „Eia mater“.

Ein Glanzpunkt der Aufführung war das „Sancta Mater“, von Sopran, Alt und Bass mit einer innigen Schönheit und geschmeidiger Artikulation vorgetragen. Die polyphonen Tücken bei „Fac ut ardeat“ und im „Amen“ bereitete dem flüssig agierenden Chor keine Schwierigkeiten. Alle Mitwirkenden zeigten ein beachtliches Niveau, aber auch die für solche Musik erforderliche Begeisterung, was auch für die Instrumentalisten, besonders für die Holz-und Blechbläser, galt.