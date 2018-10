Heidenheim Mit der Maus ins All geblickt

Mit der Maus ins All geblickt

Heidenheim / HZ

Aus dem Fernsehen ist die Maus des Westdeutschen Rundfunks weithin bekannt.

Am Tag der Deutschen Einheit konnte sie aus der Nähe begutachtet werden – beim sogenannten Türöffnertag, an dem sich auch die Mergelstetter Sternwarte beteiligte. Mehr als 130 Interessierte, die meisten davon Kinder, wollten dabeisein. Dass Wolken fast während des gesamten Nachmittags die geplante Sonnenbeobachtung nicht zuließen, trübte die Stimmung nicht. Schließlich lässt sie sich bei den regelmäßigen öffentlichen Beobachtungsterminen in der Sternwarte nachholen.

Passend zur Veranstaltung übernahm am Mittwoch der deutsche Astronaut Alexander Gerst das Kommando in der Internationalen Raumstation (ISS).

Den Besuchern wurde allerhand geboten: Besichtigungen der Sternwarte, die Darstellung und Erläuterung der Verhältnisse und Bewegungen im Sonnensystem anhand leicht verständlicher Modelle, Bild- und Filmpräsentationen astronomischer Objekte und Abläufe, Erläuterungen und praktische Vorführungen zu Konstruktion und Funktionsweise von Teleskopen. Und nicht zuletzt konnten sie es sich bei Kaffee und Kuchen gutgehen lassen. pm