Die 65-jährige Ingrid Meiler hat das Auge für die richtigen Momente. Fotografische Eindrücke ihrer zweiten Weltreise gibt es im Pressehaus der Heidenheimer Zeitung zu sehen.

Vom Sonnenuntergang in einer weitläufigen Tempelanlage in Myanmar hoch hinauf auf die Chinesische Mauer und mitten rein nach Tokio, wo die Kirschblüte in vollem Gange ist: Wenn Ingrid Meiler so erzählt, kann es schnell passieren, dass sich ihr Gegenüber selbst in all den fernen Ländern wähnt, die die 65-Jährige durchquert hat.

Ingrid Meiler war auf Weltreise. Alleine. Zum zweiten Mal. Und hat, das sei vorweg genommen, damit erst zwei Drittel erledigt, denn eine dritte Reise soll noch folgen. Aber das wird eine andere Geschichte. Diese zweite Weltreise, die führte sie zwischen Februar und Mai 2018 über die nördliche Hemisphäre, über Indien und Myanmar nach China, Japan und Kanada. Und so wenig Gepäck sie dabei hatte – zwei Trolleys und einen kleinen Rucksack –, so viel mehr hat sie in Form von Erinnerungen, Erlebnissen und Geschichten wieder mit nach Hause gebracht.

25 Motive im Pressehaus

Doch wann sind Erlebnisse am schönsten? Richtig – wenn man sie teilt. Nun kann Ingrid Meiler natürlich nicht jedem stundenlang von ihrer Reise erzählen. Aber sie kann Fotos zeigen – und das tut sie auch.

Ab Samstag, 9. März, sind 25 ausgesuchte Motive im Pressehaus der Heidenheimer Zeitung zu sehen: Menschen, Landschaften, Tiere. Die Giengenerin und pensionierte Grundschullehrerin hat ihre Fotos so angeordnet, dass der Besucher beim Gang durch die Ausstellung die Reihenfolge der Länder nachvollziehen kann, die sie bereist hat.

Ein Lieblingsfoto? Hat sie nicht. „Es war schon schwierig genug, mich auf 25 Motive festzulegen. Wobei, ich habe verhältnismäßig sparsam fotografiert“, erzählt sie. Und mit sparsam meint sie, dass sie mit ihrer kleinen Digitalkamera, die sie sich extra vor Beginn der Reise zugelegt hat, so umgegangen ist, als wäre es eine Analogkamera: Erst denken, dann abdrücken. „Ein guter Fotograf muss ein gutes Auge haben. Und hierauf bin ich schon ein bisschen stolz“, sagt sie.

Schnappschüsse und Detailaufnahmen

Herausgekommen sind am Ende Schnappschüsse von Schwarzbären, Detailaufnahmen von chinesischen Wochenmärkten, ein Blick über die weite Landschaft Kanadas, Japans Tempelanlagen oder das Portrait eines Straßenmädchens in Myanmar.

Momente, die festzuhalten genauso zu ihrer Art des Reisens gehört wie die Tatsache, dass sie liebend gern mit Land und Leuten in Kontakt kommt, ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist – und dass sie im Herzen noch immer Pädagogin ist.

„Auf meinen Reisen kommt mir beispielsweise mein Organisationsgeschick zugute. Eigentlich ging nie etwas schief – im Gegenteil, sogar das Wetter hat mitgespielt. Es gab nur ganz wenige Tage ohne blauen Himmel“, sagt sie. Die Lehrerin in ihr kommt auch dann wieder zum Vorschein, wenn sie erzählt, dass sie über ihre erste Weltreise ein Buch geschrieben hat und Lichtbildervorträge hält. „Ich will vermitteln, was ich erlebt und gelernt habe.“

Die nächste Reise? Erst einmal steht Marokko an, im Sommer dann Neufundland, Grönland und Island. „Und 2020 kommen Kuba, Mexiko, Guatemala, Fidschi, Samoa, Tasmanien, Australien und Afrika.“ Ihre dritte Weltreise also – ob es aber wie geplant die letzte wird, bleibt abzuwarten.

Zur Person

Ingrid Meiler (65) ist seit drei Jahren im Ruhestand. Die ehemalige Grundschullehrerin wurde in Oberkochen geboren, wohnt nun in Giengen und hat zuletzt in Heldenfingen unterrichtet.

Das Reisen liegt ihr im Blut: Bereits im Alter von vier Jahren ist sie ohne ihre Eltern mit dem Zug zu den Großeltern nach Düsseldorf gefahren.

Ihre Erfahrungen hat sie in dem Buch „Weltreise“ festgehalten.