Heidenheim Mit 104 Schritten pro Minute zur Wiesn

Heidenheim / Karin Fuchs

Die Heidenheimer Trachtengruppe war Teil des historischen Trachten- und Schützenumzugs zum Start des Münchner Oktoberfests. „Unser jüngster Teilnehmer mit gerade mal zwei Jahren durfte in einem historischen Kinderwagen von 1920 zurücklegen, der am Straßenrand für großes Aufsehen sorgte“, erzählt Tanja Weiße von der Trachtengruppe. Drei weitere Kinder wurden in Leiterwagen gezogen, die Tänzer, fünf Kinderpaare sowie je zehn Jugend- und Erwachsenenpaare legten den sieben Kilometer langen Weg durch die Innenstadt in Sechserreihen zu Fuß zurück. 104 Schritte pro Minute, das war die Vorgabe der Festordnung. Hoch auf dem gelben Wagen fuhr Heidenheims ältester Teilnehmer mit 88 Jahren in der Nürnberger Museums-Postkutsche mit. Eine Minute vor 12 Uhr waren die Heidenheimer die letzten, die bei der Live-Übertragung der ARD durchs Bild huschten. „Nicht nur am Wegrand und aus allen Häusern klatschten die meist in Tracht bekleideten Zuschauer, sondern auch beim Einzug auf die Theresienwiese wurden wir gefeiert“, so Weiße.

Nächstes Jahr will sich die Heidenheimer Trachtengruppe für den Umzug beim Stuttgarter Wasen bewerben.