Heidenheim Weniger Arbeitslose als im Januar

Heidenheim / Michael Brendel

Nachdem die Zahl der Arbeitslosen zu Jahresbeginn deutlich gestiegen war, zeigte die Kurve im Februar wieder in die andere Richtung.

Ende Februar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit (Kreis Heidenheim und Ostalbkreis) 7640 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren 118 weniger als im Januar und 376 weniger als vor einem Jahr. Die meisten Arbeitslosen waren mit 2667 in Heidenheim registriert (Januar: 2758). In Schwäbisch Gmünd waren es 2547 (2489), in Aalen 1573 (1633), in Ellwangen 460 (482), in Bopfingen 393 (396). Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung sind, sank von 2066 auf 2023. Das entspricht einer Quote von 26,5 Prozent.

Quoten uneinheitlich

Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, blieb in der Region unverändert bei 3,1 Prozent. In Heidenheim sank sie von 3,8 auf 3,7, in Aalen von 2,6 auf 2,5, in Ellwangen von 2,0 auf 1,9 Prozent. Während sie in Schwäbisch Gmünd von 3,3 auf 3,4 Prozent zulegte, gab es in Bopfingen keine Veränderung (2,7).

Prozentual betrachtet hat der Landkreis Heidenheim deutlich stärker als der Ostalbkreis von der aktuellen Entwicklung profitiert, die Elmar Zillert, Chef der auch für Heidenheim zuständigen Arbeitsagentur in Aalen, vor allem auf das milde Wetter im Februar zurückführt.

Die deutlichste Verbesserung ergab sich für die über 50-Jährigen. Für diese Altersgruppe führte die Statistik Ende des Monats 2908 Arbeitslose auf – 111 weniger als im Januar. Auf der anderen Seite stieg die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen, worunter Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren gezählt werden, um 31 auf 688. Das entspricht einer Zunahme um 4,7 Prozent, während es landesweit 1,5 Prozent waren.

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung bei den Frauen: Im Januar waren noch 3509 als arbeitslos registriert, nun 3393, was einem Rückgang um 3,3 Prozent gleichkommt. Im Vergleich zum Februar 2018 beträgt er sogar 9,2 Prozent.

Zillert verwies gestern auch darauf, dass die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt wieder deutlich zugenommen habe. Soll heißen: Es gelang deutlich mehr Arbeitslosen, eine sozialversicherte Beschäftigung aufzunehmen. Vor dem Hintergrund einer hohen Nachfrage bei gleichzeitig eingeschränktem Angebot an Fachkräften, so Zillert, sei es „unerlässlich, Arbeitslose und Beschäftigte gleichermaßen für die aktuellen und vor allem künftigen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu qualifizieren“.

Mehr offene Stellen

Im Februar ist die Zahl der offenen Stellen deutlich angestiegen. In Ostwürttemberg kamen 1812 hinzu, so viele wie seit sechs Jahren nicht mehr in einem Februar. 667 davon stammten aus dem Bereich der Zeitarbeit. Unterteilt nach Wirtschaftszweigen, entfielen mit 188 die meisten auf das Baugewerbe. Es folgten der Handel (180) und das verarbeitende Gewerbe (148). Alles in allem standen Ende des Monats 3848 Stellen zur Besetzung zur Verfügung.