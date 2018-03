Heidenheim Zu wenig Nadelbäume gibt’s in den Heidenheimer Wäldern

Heidenheim / Andreas Uitz

In den kommenden zehn Jahren soll der Fichtenanteil stabilisiert werden. Das bedeutet mehr Pflanzungen im Mischwald und weniger Holzeinschlag.

Einige werden sich noch an den Sturm Wiebke erinnern, der im Jahr 1990 für verheerende Schäden in den Wäldern des Landkreises gesorgt hatte. Vor allen Dingen Nadelbäume, die nicht tief sondern flach wurzeln, wurden damals flächendeckend umgeworfen und hinterließen ganze Schneisen in den Wäldern.

Eine der Folgen war, dass bei der Aufforstung sehr stark auf Laubholz, insbesondere auf Buchen, gesetzt wurde. Doch jetzt soll eine Trendumkehr eingeleitet werden. Das erläuterte Oberforstrat Helmut Weishaar vom Regierungspräsidium Freiburg dem Gemeinderat in dessen Sitzung am Dienstag. Er stellte die Forsteinrichtungserneuerung vor, die für die kommenden zehn Jahre als Rahmen für die Entwicklung des Stadtwaldes gelten soll und blickte dabei auch auf die vergangen zehn Jahre zurück.

Mehr Wald hat keiner

Heidenheim ist immerhin die waldreichste Kommune im Regierungsbezirk Stuttgart, mehr als 60 Prozent der Gemarkung bestehen aus Wald. Insofern gibt es hier ganz besondere Herausforderungen für Stadtverwaltung und Försterei zu stemmen.

Eine aktuelle Vermessung des Heidenheimer Waldgebiets hat ergeben, dass sich der Wald auf einer Fläche von insgesamt 1473 Hektar ausdehnt. 76 Prozent dieser Fläche sind mit Laubhölzern bewachsen, die Hälfte davon sind Buchen. Nadelbäume, bei denen ein Großteil aus Fichten besteht, machen nur 24 Prozent des gesamten Bestandes aus.

Dieser Anteil sollte Weishaar zufolge unbedingt gehalten, bestenfalls sogar erhöht werden. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Fichte „auf bescheidenem Niveau stabilisiert“. Zu Beginn der 1990er Jahre lag der Fichtenanteil am gesamten Waldbestand noch bei rund 40 Prozent und ging dann immer weiter zurück. „Im Stadtwald gibt es allerdings viele Standorte, die für die Fichte nicht geeignet sind“, sagt Weishaar und empfahl deshalb, Nadelhölzer gezielt in Mischwaldbeständen zu pflanzen. Dabei sollte die Stadtförsterei auch gezielt auf die Douglasie setzen, die den hiesigen Bodenverhältnissen aber auch den veränderten klimatischen Bedingungen besser gewachsen ist. Im Vergleich mit den anderen Kommunen im Kreis ist der Nadelholzanteil in Heidenheim sehr gering, in Steinheim beispielsweise liegt der Fichtenanteil bei 49 Prozent.

Derzeit, so erläuterte der Oberforstrat, belaufe sich der Holzvorrat in Heidenheimer Wäldern auf 351 000 Festmeter. Pro Stunde kämen zwei Festmeter hinzu, also 47 Festmeter pro Tag, was den Einschlag durchaus rechtfertige. Der lag Stadtförster Horst Bührle zufolge im vergangenen Jahr bei 9576 Festmetern. Allerdings erkennt Weishaar ein Problem in der Altersstruktur der Wälder. Die bis zu 20 Jahre alten Bäume seien sehr stark vertreten, die älteren eher unterdurchschnittlich. Das bringe eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten und einen überdurchschnittlichen Pflegeaufwand mit sich. Ganz grundsätzlich empfahl Weishaar, den Holzeinschlag in den kommenden zehn Jahren zu reduzieren.

Das bedeutet Bührle zufolge auch, dass die Erlöse aus dem Stadtwald zurückgehen werden. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf lagen 2017 bei 498 000 Euro, der Gewinn betrug 47 150 Euro. Der Einschlag sei einigermaßen im Plan gewesen, von größeren Sturm- und Käferschäden sei der Stadtwald im vergangenen Jahr verschont geblieben. So wurden 2573 Festmeter Nadelholz gefällt, davon allein 2112 Festmeter Fichte und Tanne. Der Einschlag beim Laubholz lag bei 4906 Festmetern.

Kaum noch Ausgleichsflächen

Wie Bührle dem Gemeinderat erläuterte, nimmt die Holzhauerei nur 44 Prozent der Arbeit des Forstbetriebs ein. 30 Prozent entfallen auf die Pflege des Bestands und acht Prozent auf die Verkehrssicherung.

In der Diskussion des Gremiums ging es auch darum, wo aufgeforstet werden kann, wenn Ausgleichsflächen benötigt werden, weil in anderen Bereichen Wald für Bebauung gefällt werden muss. „Da gibt es zu wenig“, erklärte Bührle und OB Bernhard Ilg begründete das mit der waldreichen Gesamtfläche Heidenheims. Grundsätzlich wurde die auf zehn Jahre angelegte Forsteinrichtungserneuerung vom Gremium befürwortet, weil sie die Nachhaltigkeit und den Naherholungswert des Waldes fördert.