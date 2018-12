Heidenheim Mehr Luxus und weniger Plastik

Heidenheim / pm

Heute präsentieren drei Studentengruppen Ideen für Produkte, die der Umwelt und dem eigenen Komfort dienen.

Die Studenten des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen der DHBW Heidenheim stellen am Mittwoch um 14 Uhrvor, was sie im Rahmen der semesterübergreifenden marktorientierten Produktentwicklung geschaffen haben.Das Team Greeen-S hat sich den Verpackungen von Tomaten zugewendet. Jede dritte Gemüse- und Obstverpackungen wird für Tomaten verwendet. Sehr oft sind diese aus Plastik. Die acht angehenden Wirtschaftsingenieurinnen im Team machten sich an die Entwicklung einer vollständig kompostierbaren Tomatenverpackung. „Durch die Verwendung von Graspapier, wollen wir einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten“, sagt die Leiterin Regina Huber. Zudem werden die Tomaten in Form gehalten und können gestapelt werden. In Kooperation mit dem Heidenheimer Unternehmen Edelmann entwickelt die Gruppe gerade den Prototyp.

Die Gruppe Aero-Rim hat es sich als Ziel gesetzt, eine Leichtbaufelge aus carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) zu fertigen. Diese soll durch eine vorausgehende Galvanisierung mit einer Metallschicht überzogen werden, um sie gegen Umwelteinflüsse zu schützen. Die Idee soll mittels einer speziellen Harz-Härter-Kombination realisiert werden, die zusammen mit einem Karbonfasergelege die Felgenform bildet. Die Felge ist besonders für Personen gedacht, für die ihr Auto einen überdurchschnittlich hohen Stellenwert hat und die zugleich bereit sind, für eine innovative Neuheit zusätzliches Geld auszugeben. Zum anderen führen die Studierenden laufend Tests durch, um das perfekte Mischungsverhältnis zwischen Harz und Härter zu finden.

Mehr Komfort an Flughafen

Das Team Transport Vehicle and Intelligent System, kurz Travis, hat sich vorgenommen, den Passagieren an großen Flughäfen mehr Komfort zu schaffen. Der fahrbare Untersatz Travis soll im besonderen Reisende mit eingeschränkter Mobilität nach dem Check-In und Security-Check automatisch zum passenden Tor am Flughafen fahren. Nötig ist nur ein Scan des Flugtickets. Den Weg kennt Travis allein. Um herauszufinden, ob so ein Gefährt gewünscht ist, haben die Studenten eine Befragung vorgenommen. Auch Kontakte zum Flughafen München bestehen bereits. Ziel ist es nun, die Konstruktion fertigzustellen, das mechatronische System zu bauen und den Rahmen für einen ersten Prototyp zu bauen.

Wie die Lösungen konkret aussehen, zeigen die Studierenden im großen Sitzungssaal des Rathauses. Die Veranstaltung beginnt mit einem Vortrag von Dr. Ing. Ralph Seitz über Innovationen. Ab 15 Uhr zeigen die Studierenden ihre Produkte. Weitere Informationen unter www.heidenheim.dhbw.de.