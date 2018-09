Heidenheim Stadtradeln: Mehr Gruppen und mehr Teilnehmer

Heidenheim / Andreas Uitz

Beim Stadtradeln wurden in zwei Wochen wurden bereits 15 Tonnen CO2 eingespart, die letzte Woche hat begonnen.

In der zweiten Woche des „Stadtradelns“ hat sich die Zahl der Teilnehmer und der beteiligten Teams nochmal erhöht. Aktuell beteiligen sich 533 Radler in 47 Teams an der Aktion. Sie alle treten in die Pedale, um gemeinsam CO2 einzusparen, sei es auf dem Weg zur Arbeit oder auf andere Weise.

Rund 15 Tonnen CO2 wurden dabei bisher eingespart, die Teilnehmer haben inzwischen sage und schreibe fast 105 000 Kilometer im Sattel hinter sich gebracht. Einer von ihnen ist Alfred Ullmann. Für ihn ist es in der zweiten Woche schon zur Gewohnheit geworden, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, zwischen Herbrechtingen und Hartmann. Die Temperatur ist ihm dabei egal, doch wenn es auf dem Hinweg regnet, lässt er das Fahrrad stehen. Aufgrund der heftigen Schauer am Freitag stieg er auf andere Verkehrsmittel um.

Auf dem Weg zur Arbeite radelt Ullmann auf dem Wirtschaftsweg parallel zur B 19 und braucht dafür zwischen 20 und 25 Minuten, unwesentlich länger als mit dem Auto. Den Heimweg nutzt er auch zum Ausspannen und wählt den etwas längeren Weg zwischen Mergelstetten und Bolheim. Noch immer ist er mit seinem „alten Göppel“ unterwegs, Zeit, sich nach einem neuen Fahrrad umzusehen, fand er bisher nicht. In der jetzt laufenden dritten Woche des „Stadtradelns“ hofft der 59-Jährige, seinen Rhythmus wieder zu finden und will am Ende der Woche checken, ob sich seine gesundheitlichen Werte verändert haben.

Auch der städtische Pressesprecher Wolfgang Heinecker machte in der zweiten Woche so seine Radel-Erfahrungen. Neben den üblichen Strecken im Stadtverkehr fuhr er vergangenen Samstag nach Aalen zum Schubart-Gymnasium zu einer Probe des Verdi-Requiems. Besonders beeindruckte ihn dabei, dass er als Radler seine Umwelt ganz anders wahrnimmt, „im Auto gehen diese sinnlichen Eindrücke völlig an dir vorbei“, so Heinecker. Um am Ziel direkt vor Ort zu sein, benötige er rund 35 Minuten, mit dem Fahrrad habe er gerade mal doppelt so lange gebraucht. Und das mit einem ganz normalen Trecking-Rad. „Die selbe Strecke mit dem Pedelec oder dem Rennrad lässt sich natürlich auch locker in einer Stunde oder weniger bewältigen“, so der 64-Jährige.

Auch in dieser Woche wollen die beiden wieder viel Zeit auf dem Rad verbringen, ebenso wie alle anderen Teilnehmer des Stadtradelns. Am kommenden Samstag findet ab 12 Uhr die Abschlussveranstaltung der Aktion vor der Stadtbibliothek statt.