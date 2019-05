Leserbrief zu den Öffnungszeiten des Waldbads

Ich wohne seit vielen Jahren in Heidenheim und finde es sehr schade, dass das Waldbad seine Öffnungszeiten leider nur so kurze Zeit anbietet. In Göppingen öffnet das Freibad schon am 1. April. Diese Möglichkeit zum Schwimmen nutze ich fast täglich.

Ich würde es sehr befürworten, wenn der Heidenheimer Oberbürgermeister und der Heidenheimer Gemeinderat sich dafür einsetzen, dass das schöne Waldbad seine Öffnungszeiten um einiges erweitert.

Jasmina Behr, Heidenheim