Seit zehn Jahren setzt man an der Heidenheimer Mittelrainschule auch auf Montessori-Pädagogik. Wie hat sich das spezielle Konzept in der Grundschule bewährt? Ein Schulbesuch zum Jubiläum.

Ein Freitagmorgen im Mai, es ist 7.45 Uhr, Unterrichtsbeginn an der Heidenheimer Mittelrainschule. Insgesamt 170 Kinder werden hier in neun Grundschulklassen unterrichtet. Neben einer Vorbereitungsklasse für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen sind das vier Klassen „Regelunterricht“ und vier Klassen „Montessori“.

Letztere, etwa 90 Kinder, werden nach dem pädagogischen Bildungskonzept von Maria Montessori unterrichtet. Im Kreis Heidenheim ist das im Grundschulbereich einmalig. „Darauf sind wir wahnsinnig stolz“, sagt Lea Gnosa, seit August 2017 Rektorin der Mittelrainschule. Der Anfang sei nicht leicht gewesen, die zuständige Lehrerin noch in Ausbildung, die Eltern sehr mutig.



Er wirkt zufrieden: Der Viertklässler kniet in seinem Klassenzimmer auf einem Teppich, vor ihm liegt ein farbig gemustertes Holzbrett, eine Art Schachbrett fürs Rechnen. Die Aufgabe auf der Karteikarte in seiner Hand – 238 978 x 853 – scheint den Jungen nicht abzuschrecken. Er legt Abschnitte mit verschieden vielen Perlen auf die roten, grünen und blauen Quadrate. Kurze Zeit später liegt das Ergebnis vor ihm: 203 848 234, dargestellt durch Perlen.

Während der Freiarbeit arbeiten die Kinder in jahrgangsgemischten Klassen – und können selbst entscheiden, was sie lernen wollen. 25 Kinder beschäftigen sich mit 25 verschiedenen Dingen? Auch das kann vorkommen. Jeden Morgen haben die Montessori-Klassen zwei Schulstunden dieser Art, insgesamt also zehn pro Woche. „Wir sind eine staatliche Schule“, erklärt Lea Gnosa. Und das bedeutet: Im Gegensatz zu Privatschulen, die teilweise auch 20 Unterrichtsstunden nach dem Montessori-Konzept gestalten, muss die Mittelrainschule Noten geben und den Bildungsplan erfüllen.

Spagat zwischen Individualisierung und Bildungsplan

Ab der dritten Schulstunde wird das spezielle Arbeitsmaterial daher wieder in den Regalen verstaut. Um 9.35 Uhr beginnt der Regelunterricht. Aus den je zwei Klassen 1/3 und 2/4 werden dann wieder die Klassen 1, 2, 3 und 4. „Wir versuchen den Spagat zwischen Individualisierung und dem Bildungsplan“, sagt Gnosa. Und zwar seit dem Schuljahr 2009/2010. Damals wurde an der Mittelrainschule nach langer Diskussion und Antragstellung erstmals eine Klasse nach Montessori unterrichtet. Nur mit Sondergenehmigung der Stadt und des Schulamts konnte der Wunsch des impulsgebenden Heidenheimer Montessori-Fördervereins damals erfüllt werden: Die 14 angemeldeten Schüler waren eigentlich zu wenig.

Eine Kanne voll Wasser, eine leere Flasche, ein weißer Trichter: Mit ruhiger Hand schüttet der Junge das Wasser vom einen ins andere Gefäß. Auch Motorik will gelernt sein: „Willst du auch mal probieren?“, fragt er den Fotografen. „Ich zeig’ dir, wie das geht.“

Auch das ist Teil von Montessori: An der Mittelrainschule wird mit dem Patensystem gearbeitet. Durch die Jahrgangsmischung können die älteren Schüler den jüngeren Schülern Aufgaben erklären und bei der Lösung helfen. „Das ist Lernen auf einer anderen Ebene“, sagt Gnosa, die zwischen den Montessori- und den Regelzug-Kindern zwar keinen generellen Unterschied erkennen kann, was das Wissen bzw. die Noten angeht. Sehr wohl aber in Bezug auf andere Bereiche. Themen präsentieren etwa, vor Gruppen frei sprechen – das können die Montessori-Kinder aus Sicht ihrer Rektorin sehr gut.

Schülerzahl hat sich verdoppelt

Eine strikte Trennung zwischen den Kindern der beiden Unterrichtsformen gibt es an der Mittelrainschule aber nicht. Man kennt sich vom Pausenhof, von gemeinsamen Ausflügen, Projekten und Schulveranstaltungen. Nichtsdestotrotz, sagt Gnosa, sei das bunte Treiben im Montessori-Zug für die anderen Schüler natürlich sehr interessant.

Das gilt auch für deren Eltern: Während es für manche gar nicht infrage kommt, sind andere neugierig auf das etwas andere Schulsystem. Seit 2009 hat sich die Schülerzahl im Montessori-Zug verdoppelt. Wurden die Kinder am Anfang noch von ihren überzeugten Eltern aus Heidenheim extra auf den Mittelrain gefahren, so wird das Angebot jetzt auch in der Nachbarschaft gut angenommen.

Früher standen Räume leer

„Dieses Jahr platzen wir aus allen Nähten“, sagt Gnosa. Als der Montessori-Verein im Jahr 2004 mit seiner Idee auf die Stadt Heidenheim zugegangen ist, war das noch anders: Vier bis fünf Räume standen damals in dem Schulhaus aus den 70er-Jahren leer. Ein Umstand, den der Verein und dessen jetzige Vorsitzende und damalige Rektorin der Schule, Ursula Sonn, als Chance erkannten.

Konzentrierte Stille. Einige Mädchen sitzen an ihren Tischen, mit Kopfhörern auf den Ohren. Beim Buch-Lesen ist selbst die geringe Geräuschkulisse, das stetig leise Murmeln, störend. Und auch beim Unterscheiden von Substantiven, Verben und Adjektiven braucht man offenbar seine Ruhe. Auf laminierten Karten stehen die Worte in Reih und Glied. Auf der Rückseite die jeweilige Lösung.

„Wir arbeiten nach dem Prinzip Selbstkontrolle“, erklärt Gnosa. In etwa so: „Der Fehler ist dein Freund.“ Zuerst aber sollen die Kinder natürlich versuchen, allein auf die Lösung zu kommen. Auch die Lehrerin kann freilich um Rat gefragt werden. Oder die Lernbegleiter. Während der Freiarbeit ist in jeder Klasse einer dieser Begleiter anwesend. Alle haben sie eine erzieherische oder gar eine Montessori-Ausbildung gemacht, um den Kindern zu helfen – und damit auch den Lehrern.

Lernbegleiter als Vorteil

Besonders dann, wenn mehrere Kinder gleichzeitig fertig sind mit der Bearbeitung ihres Lernmaterials, sagt Gnosa, gebe es auf einen Schlag viel zu tun. Dann muss eine neue Beschäftigung für die Kinder gefunden werden. Auch bei Inklusionskindern und „schwierigen“ Kindern ist diese zweite Betreuungsperson Trumpf. Die Rektorin weiß: „Hier haben wir einen Vorteil gegenüber normalen Schulen. Allein würden wir es nicht schaffen.“

Auch die Lehrer der Montessori-Klassen haben eine Zusatzausbildung hinter sich. Angeboten wird sie von Vereinen, absolviert oftmals berufsbegleitend an Wochenenden, über zwei Jahre hinweg. Im Lehramtsstudium lerne man nur die Ansätze des Pädagogik-Konzepts, beschreibt Gnosa. Etwa diesen: Individualisierung. Die Schule stellt sich auf das einzelne Kind ein, nicht das Kind auf die Schule. Alles richtet sich nach der Frage: Wie kommt das Kind am besten an welche Fähigkeit?

Bildergalerie Montessori-Pädagogik: Ein Besuch an der Mittelrainschule Bilderstrecke öffnen