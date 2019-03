Heidenheim Maximierter Profit

Heidenheim / hz

Leserbrief zur von den Stadtwerken geplanten Neubebauung in der Oststadt.

Nun ist die Katze aus dem Sack. Über die Bebauung des Schlachthof-Areals ist entschieden und genauso grauenhaft, wie ich mir das vorgestellt habe. Riesige Quader aus Sichtbeton bis an die Grundstücksgrenzen. Nichts erinnert mehr an die Tradition. Dabei wäre es durchaus möglich, das Eingangsportal und eines der schmucken Häuser stehen zu lassen. Das geplante Restaurant oder die Kindertagesstätte würden sich in der wohltuenden und stimmigen Atmosphäre einer zwar alten, aber ästhetischen statt zweckfunktionalen Architektur viel besser entfalten können. Ganz klar: Stadtentwicklung ist wichtig, sie muss aber regional sein, Identität stiften, Lebensraum sein für Mensch, Tier und Pflanze und aus psychohygienischen Gründen Seele und Sinne ansprechen. Jeder Investor dagegen will ein Grundstück maximal ausnutzen, quadratisch, praktisch, gut, ohne viel nutzloses Grün. Das maximiert den Profit. Aber ist es rechtens, dass das Gemeinwohl hinter den Interessen Einzelner zurückstehen muss? Und wenn angesichts des immensen Baubooms der Tag kommt, an dem Wohnraum übrigbleibt, will dann noch jemand in solch kalten und lebensfeindlichen Umgebungen wohnen? OB Bernhard Ilg wird bis dahin nicht mehr im Amt sein und kann auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Er hat jetzt schon aus Heidenheim eine gesichts- und herzlose Stadt gemacht und man erkennt im austauschbaren Stadtzentrum nicht mehr, ob man nicht doch in Pforzheim, Paderborn oder Halberstadt gelandet ist.

Bernd Alexander Lorenz, Dischingen