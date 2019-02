Heidenheim Martin Grath: „Gute Luft ist Frage der sozialen Gerechtigkeit“

Heidenheim / pm

Martin Grath begrüßt Messungen der Schadstoffbelastung in Heidenheim.

Der grüne Landtagsabgeordnete Martin Grath zeigt sich erfreut, dass die zahlreichen Maßnahmen zur Luftreinhaltung bereits Wirkung zeigen: „Die Luft ist seit 2009 deutlich besser geworden. In Heidenheim ist die Schadstoffbelastung in Form von Stickstoffdioxid von 55 Mikrogramm auf 39 Mikrogramm deutlich gesunken.“ Dafür sorgt laut dem Grünen Abgeordneten auch die Einrichtung der grünen Umweltzone in Heidenheim im Jahr 2012.

Grath betont, dass Luftreinhaltung auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit sei. Betroffen sind Kinder und ältere Leute, die gesundheitlich anfällig sind. Diese Menschen verdienen unseren Schutz.“ Deshalb sei es wichtig, im Sinne eines vorsorgenden Gesundheits- und Umweltschutzes ein weiterhin aussagekräftiges Bild über die Luftqualität in Heidenheim zu bekommen. Grath: „Denn schließlich ist unsere Gesundheit das Wertvollste, was wir haben.“ Der Landtagsabgeordnete wendet sich dabei gegen Rufe, die Luftqualitätsmessungen zu ignorieren. „Wer anstatt der Luftschadstoffe lieber die Messungen beseitigen möchte, handelt nach dem Prinzip Nichts hören, Nichts sehen, Nichts sagen.“