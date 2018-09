Natur Mammutbäume in Heidenheim: Wo stehen sie und wie geht’s ihnen?

Zehn Urweltmammutbäume stehen als Allee an der Holzbrücke neben dem Brenzstüble. 1941 wurde die Art in China wiederentdeckt. Zuvor war sie nur als Fossil bekannt. © Foto: Markus Brandhuber

Heidenheim / Catrin Weykopf

Der heiße Sommer hat vielen städtischen Bäumen zugesetzt - auch einigen Mammutbäumen am Brenzpark.

43 an der Zahl sind es: Seit die Gartenschau vor 12 Jahren in Heidenheim Halt machte, gibt es in Heidenheim Urweltmammutbäume. Die meisten Exemplare stehen am kleinen Festplatz im Brenzpark und als Allee an der Holzbrücke neben dem Brenzstüble. Zwar sind sie nicht identisch mit den spektakulären Baumriesen, die an der US-Westküste seit Jahrtausenden wachsen, wohl aber sind sie mit diesen eng verwandt.

Mit 30 noch im Jugendalter

Gepflanzt wurden die Heidenheimer Bäume, deren lateinische Bezeichnung Metasequoia glyptostroboides lautet, etwa in den Jahren 2005 und 2007. Inzwischen sind sie rund 30 Jahre alt, was im Lebenszyklus eines Urweltmammutbaums allerdings gerade einmal dem Jugendalter entspricht, erklärt Gunter Bergmann, Leiter des städtischen Geschäftsbereichs Grünflächenpflege und -unterhaltung.

Die Bäume tragen im Sommer weiche Nadeln, die sie im Winter abwerfen. Kennzeichnend für die Art, die zur Familie der Zypressengewächse gehört, ist zudem die rötliche, längs aufgerissene Rinde.

Wie vielen anderen Bäumen im Stadtgebiet auch hat der heiße, trockene Sommer einigen der Exemplare zugesetzt. Von den Bäumen am kleinen Festplatz würden mehrere dieses Jahr erstmals sichtlich kümmern, berichtet Bergmann. „Sie brauchen einen feuchten Fuß, dementsprechend geht es den Bäumen besser, die näher an der Brenz stehen.“

Auch andere Bäume gestresst

Aber nicht nur den Mammutbäumen haben die vergangenen Monate zugesetzt. Auch zahlreiche Linden und Eschen im Stadtgebiet zeigen deutliche Anzeichen von Hitzestress. Viele Bäume haben in den Kronen bereits braune Blätter, das Laub vieler Eschen ist schon völlig verwelkt.

„Die Bäume gehen früher in den Herbst“, erklärt Gunter Bergmann. Vor allem junge und sehr alte Bäume seien betroffen. Zuletzt hatte es 2003 ein ähnlich dürres Jahr für die städtischen Bäume gegeben. „Es dauerte damals mehrere Jahre, bis sie sich erholt hatten“, so Bergmann.

Das Problem heuer sei, dass durch den Frost im Frühjahr 2017 großflächig die Blüte erfroren war. Dieses Jahr hingegen tragen die Bäume überdurchschnittlich viele Früchte, was sie zusätzlich schwäche. Bergmann: „Es scheint, die Bäume haben das Bestreben, nach einer ausgefallenen Blüte im Folgejahr umso mehr Früchte auszubilden.“ Dies mache sich auch bei der außergewöhnlichen Obsternte bemerkbar.

Sollten die Sequoien am kleinen Festplatz sich wieder erholen, steht ihnen wie auch denen an der Brenzbrücke noch ein ziemlich langes Leben bevor. Schädlinge, die ihnen gefährlich werden können, sind keine bekannt, so Bergmann. Kräftezehrende Früchte haben sie heuer ebenfalls keine ausgebildet – dafür sind sie noch zu jung. Doch blickt man auf die Lebenserwartung der Sequoien, dann bleibt dafür auch noch genug Zeit, denn sie können gut und gern 150 Jahre und älter werden.