„Dialogues des Carmélites“

Mit einer Oper aus dem 20. Jahrhundert, die nicht allzu oft zu erleben ist, schließt die Met-Kino-Spielzeit. „Dialogues des Carmélites“, die „Gespräche der Karmelitinnen“, ist eine tragische Oper in drei Akten mit zwölf Bildern aus dem Jahr 1956. Der Komponist ist der Franzose Francis Poulenc, der seine Oper als Auftragswerk für die Mailänder Scala komponierte.

Das Libretto aus der Feder des Komponisten beruht auf dem gleichnamigen Bühnenstück von Georges Bernanos, das wiederum die Novelle „Die Letzte am Schafott“ von Gertrud von Le Fort zum Vorbild hatte.

Die Uraufführung der Oper fand in italienischer Übersetzung am 26. Januar 1957 in Mailand statt und war ein großer Erfolg. Die erste Aufführung in der französischen Originalsprache erfolgte am 21. Juni 1957 in der Pariser Oper.

Das Werk behandelt die Ereignisse im Karmelitinnenkloster von Compiègne bis zur Hinrichtung von sechzehn Karmelitinnen unter der Guillotine am 17. Juli 1794 in Paris.

Die Oper beruht ebenso wie die Novelle von Gertrud von Le Fort auf einem historischen Ereignis: Am 17. Juli 1794 wurden während der Französischen Revolution die später so genannten Märtyrerinnen von Compiègne unter der Guillotine hingerichtet, weil sie nicht bereit waren, ihre Gelübde zu brechen. Sie gingen singend in den Tod. Begraben wurden sie in einem Massengrab auf einem Pariser Friedhof, dem Cimetière de Picpus. Papst Pius X. sprach die Karmelitinnen von Compiègne 1906 selig.