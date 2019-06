Miroslav Nemec ließt aus „Der Fluss. Eine Donau-Anthologie der anderen Art.“

Schauspieler Miroslav Nemec liest aus am Freitag, 21. Juni, im Ulmer Zelt aus dem Buch „Der Fluss. Eine Donau-Anthologie der anderen Art“. Die Brücken, Inseln, Stadtlandschaften und Schiffe der Donau erzählen alle ganz unterschiedliche Geschichten. Edit Király aus Budapest und Olivia Spiridon aus Tübingen versammeln sie in ihrer Donau-Anthologie. Im Ulmer Zelt stellen die Herausgeberinnen ihre Liebeserklärung an den europäischen Strom vor. Mit an Bord dieser literarischen Donaukreuzfahrt: ein Salonorchester unter Leitung des Geigers Tamás Füzesi und als Moderatorin die kroatisch-deutsche Autorin Alida Bremer. Karten gibt es in der Kulturbuchhandlung Jastram und an der Abendkasse.