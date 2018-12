Heidenheim Lily Dahab stimmgewaltig in der alten DH

Heidenheim / Hans-Peter Leitenberger

Bereits zum dritten Mal war Lily Dahab mit ihrer Band in Heidenheim zu Gast - und zeigte sich in der DH gewohnt stimmgewaltig.

Gut besucht sind die feinen Konzerte von „Jazz Heidenheim“ eigentlich immer. Am Freitagabend herrschte in der alten DH jedoch fast bedrohliche Enge bei 165 Besuchern, als Peter Klotzbücher Lily Dahab und ihre Band begrüßte.

„Zum dritten Mal ist sie hier“, freute sich der engagierte Jazz-Mann, der diese wundervolle Sängerin schon 2009 nach Heidenheim geholt und der Band „ein Label verschafft hat“, was Lily Dahab mehrmals dankbar betonte. Nicht nur ihre Stimme voller Kraft und Zärtlichkeit erklang immer noch in einer unverwechselbaren Art; auch äußerlich hat sich die Sängerin seit ihrem vergangenen Auftritt in der Wilhelmstraße im Jahr 2013 kein bisschen verändert.

In jedem Lied konnte man die Begeisterung der gebürtigen Argentinierin bei dem Motto „Bajo un mismo cielo – unter demselben Himmel“ für die Musik ihres Landes herausspüren. Voll Emphase kamen die Liebeserklärungen an Buenos Aires, den Samba und den Tango, wobei sie nicht allein nur auf Piazzolla-Seligkeit setzte. Die Faszination ihrer Stimme, diese Energie und Lebendigkeit, mit der sie Melancholie und Lebensfreude in den Songs ausdrückte, hatte so viel erfrischend Natürliches und Farbiges an sich. Dabei arbeitete sie bei aller vermeintlichen Leichtigkeit mit enormer Präzision in Intonation und Phrasierung und fegte die oft verkitschten Versionen wie bei „Besame mucho“ mit jazzigem Charme hinweg. Hier klang alles voller Kraft und Temperament, wobei Lily Dahab es zudem verstand, die lyrischen Feinheiten aufleuchten zu lassen. Ihre polyglotte Moderation war eine Klasse für sich. Sie unterstrich mit anmutigen Bewegungen plastisch ihre Stimme, jubelnd und warmherzig, mit einem Hauch trotziger Tristesse.

Ehemann Bene Aperdannier zeigte am Piano blitzende Figuren und Perkussionist Topo Gioia beeindruckte mit minimalistischen, aber wirkungsvollen Besenstrichen. Dabei hatte der Kolumbianer abenteuerliche Geräuscherzeuger parat, etwa ein handschuhähnliches Ledergebilde, mit dem man Vogelstimmen erzeugen konnte. Sein Landsmann Camilo Villa zeigte mit seinen markanten Läufen, aber auch sanften Streicheleinheiten auf dem Bass eine bestechende gestalterische Sensibilität.

Lässig und elegant kamen die subtil geführten Gitarrenfiguren von Jo Gehlmann mit feinfühliger Rhythmik und weitgefächertem Ausdrucksspektrum, welches gut zur Leidenschaft und Wärme in Lily Dahabs Stimme passte. Eine ansteckende, betörende Energie steckte in der Stimme, die den Zauber dieser Harmonien in Liedern wie „Flor de Lis“ mit sanfter Klangfülle auszuschmücken verstand. Die „Lilienblüte“ hatte ihre eigene klangliche Poesie durch die Fähigkeit der Sängerin, feinste Nuancen mit einer heiteren Klarheit herauszuarbeiten.

Ihre Songs aus Brasilien waren getragen von dem Respekt, aber auch der Freude an den Klängen aus dem Nachbarstaat. Der verletzliche Fado-Charme lebte in den oft orientalisch anmutenden Figuren einer reichen Stimme. Da war es ein Vergnügen, ihrer Aufforderung zum Mitsingen nachzukommen, doch „Gracias a la vida“ hatte nur bei Lily revolutionären Esprit und poetischen Zauber. Hatte sie vorher schon einen feurigen Flamenco dargeboten, so gab es am Schluss noch ein katalanisches Abschiedslied. Mit ihrer großartig harmonierenden Band zeigte sich Lily Dahab als charmante Botschafterin dieser hinreißenden Musik – und man würde sie gerne auch ein viertes Mal in Heidenheim begrüßen.

Argentinischer Charme

Lily Dahab hat nicht nur den Tango im Blut: Die argentinische Jazz-Sängerin und Wahl-Berlinerin fühlt sich sowohl im Tango und Folklore, als auch im Songwriting und Rock-Genre wohl. Nach „Nomade“ und „Huellas“ ist „Bajo un mismo cielo“ ihr inzwischen drittes Album, das im Juni 2018 erschienen ist.