Heidenheim Lesung mit Michael Quast im Lokschuppen

Heidenheim / Alina Astl

Michael Quast las im Lokschuppen aus „Der goldene Topf“ von E. T. A. Hoffmann.

Rund 60 Besucher fanden sich im Lokschuppen ein, um mit Michael Quast in die Welt des Wunderlands einzutauchen. Quast eroberte sich sein Publikum als vielseitiger Komödiant, Kabarettist und Regisseur. Großartig, wie er die verschiedenen Figuren aus dem Märchen in wechselnden Stimmlagen auftreten ließ. Bei ihm wird die Sprache zum Instrument und jedes Wort zu einem neuen Ton. Alleine schon durch die Ausstrahlung Quasts war dieser Abend in jeder Hinsicht gelungen. Dies spiegelte auch die Reaktion des Publikums deutlich durch den tosenden Applaus am Ende der Veranstaltung wider.

Seltene Glasharmonika

Musikalisch begleitet wurde Michael Quast von dem Musikwissenschaftler und Pianisten Bruno Kliegl. Kliegl ist einer der wenigen Glasharmonikaspieler Europas. Etwa 400 Kompositionen sind heute für dieses Instrument bekannt, darunter Werke von Hausnummern wie Haydn, Mozart und Beethoven.

„Der goldne Topf“ erzählt die Geschichte des jungen Studenten Anselmus auf den Weg von Dresden in das Wunderland Atlantis. Voller Ironie, aber dennoch virtuos spielt E.T.A Hoffman hier mit den Ebenen der Traumwelt und der bürgerlich-spießigen Realität. Das 1814 publizierte Märchen gilt als Höhepunkt der romantischen Erzählkunst und ist dieses Jahr neues Schwerpunktthema im Abitur.

Im Anschluss an den gelungen Abend gab es noch für alle Besucher die Möglichkeit, persönlich ein paar Worte mit Michael Quast und Bruno Kliegl zu wechseln und die Reise in das Wunderland damit zu beenden.