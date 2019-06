Leserbrief zur Schlossbergstudie („Große Pläne für den Schlossberg“, HZ vom 6. Juni)

Leserbrief zur Schlossbergstudie („Große Pläne für den Schlossberg“, HZ vom 6. Juni)

„Genug ist nicht genug, genug kann nie genügen“ sang einst Konstantin Wecker. Dies scheint auch das Motto des FCH und der Stadt Heidenheim zu sein, was den Schlossberg angeht.

Nachdem der Verein diese Saison am Aufstieg in die erste Bundesliga geschnuppert hat, wachsen die Träume und Ziele weiter. Das tolle Stadion, das die Stadt dem Verein (fast) geschenkt hat, soll weiter auf 23 000 Zuschauer ausgebaut werden, aus dem Gelände eine „Fußballerlebniswelt“ werden, der öffentliche Nahverkehr dafür ausgebaut werden, und natürlich „kommt in dem Konzept aber auch der Autoverkehr nicht zu kurz“ (Parkhaus und Parkplatzerweiterung im Katzental).

Über die Finanzierung wird später geredet, aber die Ohren in der Stadt sind offen. Denn solange der Hype anhält, der FCH Kult ist, der Stadionbesuch Pflichtprogramm eines jeden ist, der in der Stadt etwas darstellen will, kaum ein Geschäftsmann es sich leisten kann, den Verein nicht zu sponsern, solange die Vereinsverantwortlichen mitten im Gemeinderat sitzen, solange werden dem Verein alle Türen offen stehen.

Ich gönne dem FCH den anhaltenden sportlichen Erfolg. Ich gehe auch selbst gern zwei oder drei mal im Jahr ins Stadion (außer ich werde jetzt nach dem Leserbrief mit Stadionverbot belegt).

Aber ich möchte warnen: Nichts auf der Welt ist von Dauer. Der SSV Ulm war auch einmal Kult. Nach dem Aufstieg unter Ralf Rangnick in die 2. Liga hatte der Verein einen Zuschauerschnitt von 11 000, nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga 22 000. Dann stieg er mehrfach ab, und seit zehn Jahren verlieren sich im 20 000 Zuschauer fassenden Donaustadion pro Spiel zwischen 1000 und 2000 Leute. Der Ulmer OB hat sich dort schon lange nicht mehr blicken lassen.

Im einst fußballerisch großen Aalen waren es letztes Jahr auch nur noch gut .00 Zuschauer. Und jetzt nach dem Abstieg werden es wohl noch weniger werden.

Mit Trainer Frank Schmidt und weiteren positiven Faktoren erlebt der FCH gerade eine Hoch-Zeit, die aber unter normalen Umständen auf diesem Niveau nicht ewig dauern kann. Sehr schnell könnte dann die Infrastruktur überdimensioniert sein und z.B. ein Parkhaus, das sowieso nur 25 Tage im Jahr einen Nutzen hätte, leerstehen.

Genießen wir also den Höhenflug, er möge noch lange anhalten. Aber lassen wir es irgendwann genug sein, setzen wir dem Wachstum vernünftige Grenzen.

Wolfgang Eber, Heidenheim