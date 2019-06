Leserbrief zur Diskussion um den Saisonstart im Waldbad

Zur Diskussion um den Saisonstart im Waldbad

Was in der vergangenen Saison begonnen hat, setzt sich in diesem Jahr fort: Ein nervtötender Feldzug einer kleinen Besucherschar für einen früheren Saisonbeginn des Waldbades, der sich auch in dem ein oder anderen Leserbrief widerspiegelt.

Ich selbst bin seit meiner Kindheit leidenschaftlicher und regelmäßiger Besucher dieser wunderschönen Anlage, kann aber über das mittlerweile schon penetrante Ansinnen nur den Kopf schütteln. Wer den vor Kurzem veröffentlichten Bericht zu den Betriebskosten des Bades aufmerksam studiert hat, dem müsste bewusst geworden sein, dass eine frühere Öffnung höhere Kosten verursacht, die sich letztendlich auf die Eintrittspreise auswirken.

Im Vergleich zu anderen Freibädern hat unser Waldbad nach wie vor familienfreundliche Tarife, die auch Familien mit einem engeren finanziellen Budget den Besuch ermöglichen. Hierbei handelt die Stadt Heidenheim äußerst verantwortungsvoll und wenn wir uns den zurückliegenden Mai betrachten: Wem nützt eine gebetsmühlenartig geforderte Öffnung ab 1. Mai oder noch früher?

Richtig ist, wie es im vergangenen Jahr praktiziert wurde, bei anhaltend guten Witterungsbedingungen den Betrieb zu verlängern.

Das Waldbad ist und bleibt ein städtischer Zuschussbetrieb. Während in anderen Städten und Gemeinden Bäder geschlossen wurden, hat die Stadt Heidenheim kräftig in die Attraktivität und Infrastruktur investiert ohne übermäßig an der Preisschraube zu drehen. Geben wir uns damit zufrieden und freuen uns darüber.

In meiner Funktion als 1. Vorsitzender des Brenzpark e.V., der eng mit der Stadt Heidenheim zusammenarbeitet, will ich deshalb für die Stadtverwaltung eine Lanze brechen und kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sie – wenn es um Änderungen von Öffnungszeiten oder sachlich vorgebrachte Anregungen geht – alles andere als unflexibel ist.

Ich hege die Hoffnung, dass diese ermüdende Diskussion endlich ein Ende findet und möchte die Stadtverwaltung und Herrn OB Ilg darin bestärken, den eingeschlagenen familienfreundlichen Kurs für unsere Freizeiteinrichtungen beizubehalten. Der Großteil der Heidenheimer Bürger weiß das zu schätzen.

Holger Hammer, Heidenheim