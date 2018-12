Heidenheim Waldorfschüler versorgen Zora, Amadeus und Alaska

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Neben der Waldorfschule haben kürzlich drei Kaschmirziegen ein neues zu Hause gefunden. Für ihre Versorgung sind die Viertklässler zuständig. Jeden Morgen heißt es nun: ab in den Stall.

Weich, wuschelig und weiß – so lässt sich nicht nur das Fell von so manch einer Schaf-, Kaninchen- oder Hunderasse beschreiben, sondern auch das von Kaschmirziegen. Gleich drei von jener Sorte gehören nun zur Heidenheimer Waldorfschule und sie beweisen, dass sich Kinder in puncto Tierliebe nicht nur auf die üblichen Haustiere beschränken. Selbst Oberstufenschüler sind von den neuen Bewohnern angetan. Das freut vor allem eine: Angelika Deffner, Lehrerin und Initiatorin des Ziegenprojekts.

Vor rund vier Wochen haben Zora, Amadeus und Alaska (Mutterziege mit zwei Jungtieren) ihr neues Heim neben der Waldorfschule bezogen. Die drei kommen aus Grötzingen bei Stuttgart, lebten dort in einer Herde. Doch auch im engsten Familienkreis scheinen sie sich wohl zu fühlen. Darauf deuten zumindest die Spuren hin, die sie im neuen Gehege bereits hinterlassen haben: Die Rinde einiger Bäume haben die Drei großzügig abgenagt. „Glatte Rinde genießen Ziegen besonders“, weiß Peter Dutt, der beim Landratsamt Ludwigsburg für Tierzucht zuständig ist.

Es gibt viel zu beachten

Damit die Wiederkäuer sich nicht nur von Rinde ernähren müssen, gibt es täglich Heu und Äpfel. Für die Versorgung sind die Viertklässler der Waldorfschule verantwortlich. In Vierergruppen kümmern sie sich jeden Morgen um die Ziegen. Neben dem Füttern lüften die Schüler den Stall, fegen Köttel zusammen, wechseln Wasser und streuen frisches Stroh ein. „Sie sollen Verantwortung übernehmen, sich aber auch etwas zutrauen“, sagt Deffner.

Im Alltag fehle Kindern oft eine sinnvolle Aufgabe, findet Klassenlehrerin Silvia Tampe. Das soll sich mit den Schulziegen künftig ändern. Für die Versorgung am Wochendende und in den Ferien soll sich eine Gruppe aus Schülern, Lehren sowie Eltern zusammenfinden, die die Schichten untereinander aufteilt.

Tampe ist ebenfalls begeistert von den Schulziegen: „Es gibt wieder mehr Nähe zu Tieren. Das hat eine gesunde Wirkung auf die Schüler.“ Auch Dutt bestätigt, dass reservierte Schüler beim Umgang mit Tieren aufblühen, aggressivere Schüler häufig zur Ruhe kommen. Künftig soll es zudem eine Ziegen-AG geben, die auch für ältere Schüler gedacht ist. Ideen hat Deffner schon viele, etwa die Tiere dahin zu trainieren, dass sie sich an der Leine auf die Weide führen lassen.

Wo kommt eigentlich Wolle her?

Nicht zuletzt soll den Kindern bewusst werden, woher Wolle kommt. Im Frühjahr dürfen sie selbst Hand anlegen, die Ziegen durchkämmen und anschließend die dicken Deckhaare von den feinen Wollhaaren trennen. Ob sie die Wolle dann tatsächlich zu Garn spinnen oder kleine Kissen damit stopfen, ist noch offen.

Vor zwei Jahren kam die Idee, Schulziegen zu halten, bei einem Mitarbeiterausflug auf, erzählt Deffner, die selbst schon eine Ziege gehalten hat. Positive Resonanz gab es auch von Seiten der Eltern. Seither kümmert sich Angelika Deffner mit drei weiteren Lehrern sowie einer Oberstufenschülerin um die Umsetzung des Ziegenprojekts.

Intensive Vorbereitung

„Wir mussten einen Bauantrag stellen, Ziegen suchen und uns damit auseinander setzen, welche Aufgaben mit der Ziegenhaltung verbunden sind“, sagt Deffner. Wie muss der Wassereimer deponiert werden, damit ihn die Ziegen nicht umstoßen? Dürfen sie Salat fressen? Seit anderthalb Jahren durchforstet Deffner emsig die Ziegenliteratur.

Die Ziegensuche selbst erwies sich jedoch als schwer. Dutt weiß warum: „In Baden-Württemberg gibt es nur eine Hand voll Kaschmirziegen-Züchter.“ Denn so begehrt Kaschmirwolle auch sein mag, die Ausbeute ist nicht nur aufwendig, sondern auch gering. Wäre eine häufigere Rasse für die Waldorfschule dann nicht sinnvoller gewesen? „Wir haben uns bewusst für Kaschmirziegen entschieden, da sie nicht so groß und vor allem robust sind. Sie vertragen das Albwetter“, so Deffner.

Wie die Schüler sich im Ziegenstall richtig verhalten, zeigt ihnen eine Tierärztin. „Die Kinder müssen wissen, dass Ziegen keine Kuscheltiere sind“, so Dutt. Dennoch: Streicheln ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.