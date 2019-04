Im Rahmen des Projekttags Europa war die Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier (SPD) zu Gast in der Gemeinschaftsschule am Brenzpark.

Der "Projekttag Europa" ist seit 2007 der Tag, an dem Politiker Schulen in ihren Wahlkreisen besuchen, um mit jungen Menschen über die Europäische Union ins Gespräch zu kommen. Aus diesem Anlass war die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier zu Gast in der Gemeinschaftsschule am Brenzpark bei der Jahrgangsstufe 6. Die SPD-Abgeordnete wurde von den Schülern mit Fragen gelöchert: Sie interessierten sich für Artikel 13 des EU-Vertrag und die sogenannten "Upload-Filter", aber ebenso für die Politik von Donald Trump und was die EU gegen Armut mache.

Breymaier unterstrich, dass jedes Land für sich alleine keine Lösungen für die großen Fragen rund um den Umweltschutz oder das Thema Armut habe. Die Gemeinschaft mit 500 Millionen Bürgern trete in der Welt anders auf, als Deutschland, Luxemburg oder etwa Belgien alleine.

Beim Thema Upload-Filter warb die Bundestagsabgeordnete um Verständnis auf allen Seiten. Artikel 13 EUV solle gerade auch Künstler sowie andere Eigentürmer geistigen Eigentums schützen. Die Abgeordnete schilderte den Schülern ebenfalls an einer Reihe von Beispielen, wie sich Europa auf die Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten ausgewirkt habe und gerade Deutschland durch die EU profitiere. „Europa ist die Antwort auf die großen Probleme unserer Zeit", so Breymaier zum Ende der Schulstunde.