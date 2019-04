Die Kunstausstellungen im Klinikum Heidenheim werden künftig um die Skulptur „Freundschaft“ des Schweizer Künstlers Rolf Frischherz ergänzt.

Die im Klinikum regelmäßig stattfindenden Kunstausstellungen werden nun um ein außergewöhnliches Kunstobjekt ergänzt: Die Skulptur „Freundschaft“ des Schweizer Künstlers Rolf Frischherz ist als Dauerleihgabe in der Eingangshalle des Klinikums zu sehen.

Die Skulptur stammt aus der Ausstellung „Lebenslinien“, die Frischherz gemeinsam mit anderen Künstlern veranstaltete. Für ihn ist die Kunst ein Ventil für die Erfahrungen, die er in seinem Beruf als Change-Management-Coach macht: Viele seiner Werke erzählen die Geschichte ehemaliger Klienten. Seine Skulpturen sind stets mit Blattgold oder -silber überzogen – ein Zeichen seiner Wertschätzung gegenüber dem Menschen. „Der Mensch ist etwas Wertvolles. Jeder Person schuldet man Respekt“, sagt Frischherz, „das will ich mit meiner Materialwahl zum Ausdruck bringen.“

Rolf Frischherz, geboren 1955, wuchs in Ascona im Tessin auf und ist seit über 30 Jahren als Coach und persönlicher Managementberater tätig. Die Passion des 63-Jährigen ist die Begleitung von Menschen in sich verändernden beruflichen Situationen. Nebenberuflich widmet sich Rolf Frischherz aber auch der Kunst. Als Initiator und Präsident von „Kunstkreis49“ bietet er Kunstschaffenden eine Plattform, um sich in einem passenden Umfeld ihren Werken widmen zu können. Als Organisator von Kunstausstellungen und Vernissagen versteht sich Frischherz als Förderer für Künstler und Kulturinteressierte im Oberaargau.