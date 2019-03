Heidenheim Leichtfertig mit der Natur

Heidenheim / hz

Leserbrief zur Rodung auf dem Rinderberg.

Ich habe heute einen Teil der Kommentare hierüber in den sozialen Netzwerken gelesen, und eigentlich ist schon so ziemlich alles gesagt worden, wie man diese Aktion findet. Schlimm ist wirklich nur, dass man der Bevölkerung das Ganze als großen Wurf verkaufen möchte, wie immer mit der Überschrift „Es entstehen Arbeitsplätze“. Doch welche Arbeitsplätze eventuell entstehen werden (wenn der Kaufvertrag zustande kommt und das Logistikzentrum tatsächlich gebaut werden sollte...), dazu wurde von anderen Personen in den Netzwerken auch schon Stellung genommen, und deren Meinung kann ich mich auch hier nur anschließen. Obwohl anscheinend noch nichts in trockenen Tüchern ist, rodet man aber vorsichtshalber schon mal den Wald, sozusagen um Fakten zu schaffen! Ich wohne jetzt seit zehn Jahren hier auf der Alb, und das Erste, was mir aufgefallen war, ist, dass hier Gemeindevertreter (Bürgermeister, Gemeinderäte etc.) sehr leichtsinnig und -fertig mit der Natur umgehen, so nach dem Motto „Was weg ist, ist weg“ oder „Wir haben ja (noch) genug davon“. So entstehen ständig neue Baugebiete, Land für Gewerbegebiete links und rechts der Autobahn bzw. auf dem Weg dorthin wird verhökert, so als ob dies alles unbegrenzt vorhanden ist oder einfach nachwachsen könnte. Irgendwann wird es hier neben der Straße der Staufer wahrscheinlich auch die Straße der Gewerbegebiete und Logistikzentren geben.

Eva Welling, Gerstetten