Vertreter der Lehrergewerkschaft GEW diskutierten mit Martin Grath über die Situation an den Schulen.

Neben Beratungs- und Schulungsangeboten ist vor allem der politische Bereich eine der Stärken der Lehrergewerkschaft GEW. Um personal- und arbeitspolitischen Forderungen Nachdruck zu verleihen, setzen Kreisvorstandsmitglieder immer wieder auch auf persönliche Gespräche mit den Landtagsabgeordneten.

Dieser Tage stand dabei der Besuch des Grünen-Landtagsabgeordneten Martin Grath auf dem Programm, bei dem die GEW-Vorsitzenden des Kreises Heidenheim Sabine Ocker, Michael Pfeiffer und Volker Spellenberg neben allgemeinen Themen vor allem auch über 160 Unterschriften von Lehrern im Gepäck hatten, die zwar ihren horizontalen Aufstiegslehrgang (Hola) bewältigt haben, nun aber, mangels eingestellter Posten im Haushalt des Landes, nicht in die damit verbundene nächsthöhere Gehaltsstufe kommen können.

Ungerechte Bezahlung

Beim Hola haben die letzten Landesregierungen erkannt, dass immer mehr Hauptschul- und Werkrealschullehrkräfte inzwischen an Gemeinschafts- und Realschulen unterrichten, dort aber in einer niedrigeren Gehaltsstufe arbeiten als ihre Realschulkollegen. Dass sie dabei die gleichen Tätigkeiten ausüben, wurde in den letzten Jahren als sehr ungerecht empfunden, sodass man die Möglichkeit eines Aufstieges durch den Lehrgang angeboten hat.

Als skandalös empfand die Heidenheimer Abordnung der GEW, dass diese Lehrkräfte nun ihre Qualifikation erreicht haben, aber durch eine organisatorische Panne seitens des Kultusministeriums nun doch noch auf ihre Beförderung warten müssen. Auch dies wurde im Gespräch mit Martin Grath angesprochen, der Mitglied im Bildungsausschuss ist und somit auch ganz nah an der Bildungspolitik.

Zeitnahe Einstufung gefordert

Einer Pressemitteilung der GEW zufolge kann Grath den Unmut über die ausbleibende zeitnahe Einstufung in A 13 trotz erfolgreicher Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme gut nachvollziehen. Die Grünen seien von der Situation ebenfalls überrascht worden. Sie seien davon ausgegangen, dass alle Teilnehmer der Qualifizierungsmaßnahme zeitnah bzw. nach der vorgeschriebenen persönlichen Wartezeit von sechs Monaten in A 13 ernannt werden können und dass die Weiterbildungslehrgänge und die Zahl der Stellenhebungen sinnvoll in Einklang gebracht werden können.

Das Ziel der Grünen sei es, dass bereits Anfang 2020 die entsprechenden Stellenhebungen erfolgen und damit den Absolventen der Lehrgänge berufliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden können, so Grath.

160 Unterschriften gesammelt

Rund 160 Betroffene aus Heidenheim und Giengen unterstrichen mit ihrer Unterschrift, dass die Politik schnell handeln muss. Der Frust an den Schulen sei sehr groß. Des Weiteren schnitt Spellenberg das wachsende Problem an den Grundschulen an – in den nächsten Jahren werden viele, vor allem weibliche Lehrkräfte aus dem Grundschulamt in Pension gehen und ein großes Loch in der Unterrichtsversorgung hinterlassen. Spellenberg sieht dabei vor allem die Politik in der Pflicht. Denn das Grundschullehramt werde vom Gehalt her und von der extremen Heterogenität der Grundschulklassen alles andere als attraktiv bei jungen Menschen angesehen. Vor allem männliche Studenten seien selten geworden, so Spellenberg.

Grath verwies dabei auf die skandinavischen Länder, in denen sich die Grundschul-Lehrkräfte in der höchsten Gehaltsstufe befinden und dem Grundschul-Schlagwort „Auf den Anfang kommt es an“ hundertprozentig Recht geben.

Hoher Krankenstand in Kollegien

Ocker und Pfeiffer, beide Personalräte am Schulamt in Göppingen, nutzten den Termin bei Grath, um die derzeitige Überlastung in den Kollegien zu beschreiben. Hoher Krankenstand, Betreuung statt Unterricht, Vertretungsstunden und die überbordenden zusätzlichen Aufgaben an den Schulen seien auf einem Höchststand angekommen. Dabei blicke man gleichzeitig auf Vollblutpädagogen, die ihren Beruf als echte Berufung sehen und ihre Schülerschaft, den Bildungs- und Erziehungsauftrag mehr als ernst nehmen.

Martin Grath erkennt durch zahlreiche Besuche an den Schulen dieses Engagement hoch an, verwies aber auch darauf, dass man inzwischen reagiert hat und Ausbildungsplätze an den Pädagogischen Hochschulen geschaffen hat. Leider dauere es noch drei bis vier Jahre, bis diese Kräfte an die Schulen kommen.