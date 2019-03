Andi Schmid und das „J.A.M. Cartel“ machen am Freitag Latin-Jazz in der alten DH

Latin-Jazz mit J.A.M.Cartel Dozentenkonzert zum Jazz-Workshop

Am kommenden Freitag, 22. März, tritt ab 20 Uhr bei „Jazz Heidenheim“ Andi Schmid mit seiner Formation „J.A.M.Cartel“ in der Cafeteria der Dualen Hochschule in der Wilhelmstraße auf. Die jungen Musiker sind zugleich Lehrer beim Jazz-Workshop der Gymnasien, der am Freitag und Samstag im Werkgymnasium stattfindet.

Beim Workshop und beim Dozentenkonzert steht in diesem Jahr Latin Music im Mittelpunkt. Mit Tomás Peréz aus Puerto Rico konnte Schmid den Latin-Dozenten der Musikhochschule Würzburg gewinnen. Dessen Ausbildung umfasste Studien in klassischer wie moderner Gitarre, Bass, Steeldrum, afro-puertorikanische Perkussion, Klavier, Musiktheorie und Komposition. Er leitet seit 1997 das europäische Salsa-Latin-Jazzorchester „Conexion Latina“, er spielte als Perkussionist mit Xavier Naidoo, mit der Hip-Latin-Rockband „Labana“ und „Los Pistoleros Güeros“. Seine enorme Vielseitigkeit gibt dem Abend eine spezielle Note mit verschiedenen Facetten der Latinstile im Jazz, auch mit Latin-Standards.

Im „J.A.M.Cartel“ stehen drei junge Jazz-Profis auf der Bühne, die sich zum Teil noch aus ihrer Schulzeit in Heidenheim kennen. Dazu gehören Andreas Schmid als Bassist, Jan Jäger an der Posaune und der Pianist Martin Sörös, alle drei im Heidenheimer Raum aus verschiedenen Formationen bestens bekannt. Auch Markus Ambrosi am Schlagzeug gilt als Lokalmatador, der nach langer Zeit wieder in Heidenheim zu hören ist.

Mit Markus Ehrlich aus Berlin hat Schmid einen hochgeschätzten Saxophonisten verpflichten können. „Markus Ehrlichs „Flexible Eingreiftruppe“ trat 2016 mit einem fulminanten Konzert bei „Jazz Heidenheim“ auf.

Karten sind im Vorverkauf im Ticketshop des Pressehauses in Heidenheim und in allen HZ-Geschäftsstellen im Landkreis erhältlich. pm