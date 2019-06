Das Parkdeck beim Landratsamt wird saniert. Besucher müssen ausweichen.

Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 24. Juni, und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober an. In dieser Zeit ist das Parkdeck komplett gesperrt.

Auch die Parkplätze unmittelbar vor der Kfz-Zulassungsstelle – mit Ausnahme des Parkplatzes für Menschen mit Behinderungen – stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.

Besucher müssen währenddessen auf andere Parkmöglichkeiten oder Parkhäuser ausweichen.