Heidenheim Landkreis schmiedet Bündnis für neue Pflegeausbildung

Heidenheim / Karin Fuchs

st die Ausbildungsreform ein Mittel gegen den Pflegenotstand. Diese Hoffnung verknüpft man im Landkreis, wo die generalitische Pflegeausbildung vorbereitet wird

Ab dem Jahr 2020 tritt in Baden-Württemberg die Pflegeberufereform in Kraft. Die alte Aufteilung in Alten-, Kinderkranken- oder Krankenpflege entfällt. Alle künftigen Pflegekräfte erlernen dann in den ersten beiden Jahren ihrer Ausbildung die gleichen Inhalte in Theorie und Praxis. Möglich bleibt eine Vertiefung im dritten Ausbildungsjahr.

Die Folgen im Landkreis

Diese Reform und ihre Folgen beschäftigte jetzt den Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags, wo Kämmerer Roland Fuchs die Pläne für die Pflegeausbildung im Landkreis vorstellte. Landrat Thomas Reinhardt hatte angesichts des drohenden Pflegenotstands die Reform mit dem Ziel verknüpft, dass sich dadurch die Ausbildungszahlen erhöhen werden.

Pfleger werden bislang an zwei Schulen augebildet

Bislang gibt es im Landkreis zwei Schulen, wo Pflegerinnen ausgebildet werden: die Maria-von-Linden-Schule mit der Altenpflege-Ausbildung und die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Heidenheim. Beide müssen ab 2020 die generalistische Ausbildung anbieten. Deshalb, so Roland Fuchs, sei eine Kooperation beider Pflegeschulen sinnvoll. „Wir wollen keine Konkurrenz, sondern einen gemeinsamen Auftritt nach außen“, so Fuchs. Die neue Ausbildung verlangt zudem mehr Praxiseinsätze mit insgesamt 400 Stunden in drei Blöcken. Um den Schüler die Organisation ihrer Praktika abzunehmen, wolle man am Landratsamt eine zentrale Vermittlungsstelle schaffen – einen „Kümmerer für qualifizierte Ausbildung“, wie Fuchs es nannte.

Zusammen mit der Dualen Hochschule in Heidenheim soll gleichzeitig eine Pflegekampagne für den Landkreis erstellt werden, um für diese Berufe zu werben, kündigte Fuchs an.

Ohne finanziellen Anreize nicht genügend Bewerber?

Entscheidend für höherer Ausbildungszahlen sei, ob die Schulen genügend qualifizierte Bewerber bekomme und ob sich die finanzielle Situation verbessern lasse, gab Michael Sautter (Grüne) zu Bedenken. „Ohne finanzielle Anreize wird es nämlich keine Verbesserung geben“, prognostizierte er. „Wir dürfen nicht Bedenkenträger sein, sondern den Schwung durch die Reform mitnehmen“, begrüßte Birgit Koepsel (SPD) die Kampagne.

164 Schüler an der Berufsschule, 74 an Klinikum: diesen aktuellen Ausbildungsstand hatte Werner Häcker nachgefragt, um die Wirksamkeit einer künftigen Kampagne bewerten zu können. Wie hoch das Defizit sei zum tatsächlichen Bedarf? Im Moment gebe es noch genügend Ausbildungswillige, so Roland Fuchs. Das größere Problem sei jedoch, dass die Zahl der Aussteiger nach der Ausbildung viel größer sei als in anderen Berufen. Es gebe schon heute in größeren Städten die Situation, dass Pflegern „Kopfgeld“ bezahlt werde, damit sie kommen, sagte der Landrat.

Apropos Geld: Offen bleibt die Frage der Finanzierung, zumal der Landkreis in Sachen Berufsschulen der Zahlmeister ist. Landrat Reinhardt erwartet eine Regelung zur Finanzierung vonseiten des Landes bis zum Sommer.