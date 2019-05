Die CDU hatte Dr. Susanne Eisenmann nach Heidenheim eingeladen.

Auf Einladung der CDU-Europaabgeordneten Dr. Inge Gräßle und des Vorsitzenden des CDU- Stadtverbandes Michael Kolb kam Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann am Montag nach Heidenheim. Zum Auftakt spielten die Dischinger Albhornbläser, die vor dem CDU-Büro die Gäste musikalisch empfingen. Die ursprünglich vor dem Rathaus geplante Freiluftveranstaltung war buchstäblich ins Wasser gefallen.

Bildung und Europa hängen eng zusammen, so die Europaabgeordnete Dr. Inge Gräßle in ihrer Begrüßung. Baden-Württemberg sei spitze und müsse es bleiben. „Stillstand bedeutet immer Rückschritt“, so die Ministerin. Man müsse sich fragen, was Bildung in einer immer mehr technologisierten Welt heiße. Sie begreife die Digitalisierung als Chance für Baden-Württemberg und nicht als Hemmnis, so Eisenmann.

Bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 stelle das Land eine Milliarde Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung. Hiervon würden auch die Schulen profitieren. Der Vorschlag der Ministerin, wieder Angebote für die flexible Betreuung einzuführen, stieß bei den über 60 Gästen im randvollen CDU-Büro auf breite Zustimmung: „Kommunen und Eltern haben uns deutlich gesagt, dass eine Trennung von rhythmisierter Ganztagsschule und flexibler kommunaler Betreuung nicht ihren tatsächlichen Bedürfnissen entspricht“, so Eisenmann. „Ganztagsschule und Betreuung sollen sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern nebeneinander möglich sein“, meinte sie.

Die Kultusministerin wurde mit einer Pralinenschachtel mit einem Foto des FCH entlassen „damit erfolgreicher Fußball in Stuttgart auch ankommt", so die Europaabgeordnete Dr. Inge Gräßle. Sie rief zur Wahl am kommenden Sonntag auf und dazu, proeuropäische Parteien zu unterstützen.