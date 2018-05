Heidenheim Saison 2018: Wenn die Oper terminlich dem Fußball ausweicht

Heidenheim / Manfred F. Kubiak

Mit dem Empfang für die Künstler und das technische Personal begann am Montagabend auf Schloss Hellenstein der Opernsommer in Heidenheim.

Wir genießen diese Zeit.“ Und dass sich daran auch heuer nichts ändern wird, steht für Oberbürgermeister Bernhard Ilg außer Frage. Voller Vorfreude erklärte Heidenheims Stadtoberhaupt am Montagabend die Opernfestspielsaison für eröffnet.

Denn auch wenn es offiziell erst in zwei Wochen mit der Premiere der Jungen Oper losgehen wird, so beginnt das Festival intern mit dem Empfang der Künstler und des technischen Personals auf Schloss Hellenstein, bei welcher Gelegenheit der OB gern auch die Grüße der Stadtbewohner an alle Beteiligten überbringt, denn: „Heidenheim lebt diese Festspiele.“

Das weiß selbstverständlich auch Marcus Bosch. Und für alle aus seinem Team, die am Montag zum ersten Mal in Heidenheim antraten, erklärte der Opernfestspieldirektor gern, dass den besonderen Charme dieses Festivals nicht zuletzt auch der Umstand ausmacht, dass sich hier in zeitlicher und räumlicher Überschaubarkeit Akteure und Einheimische, Künstler und Publikum, Festspieler und Gäste nahekommen können, ja nahekommen sollen – und auch nahekommen wollen.

Kurze Probephase

Ehe man gemeinsam auf eine gelungene Spielzeit das Glas hob und auch darauf, dass das Wetter sich weiterhin von einer Seite wie am Montagabend zeigen möge, machte Marcus Bosch die Festspieler miteinander bekannt.

Anschließend ging's in den Marstall, wo Regisseurin Helen Malkowsky erste Einblicke in ihr Konzept für Giuseppe Verdis „Nabucco“ geben wollte. Daran an schloss sich in der Musikschule eine erste Ensembleprobe für „Nabucco“, bei der wiederum Marcus Boschs Interpretationsansätze im Vordergrund stehen sollten.

Wobei ein wenig Eile zu Beginn der Saison insofern nicht schaden kann, da die Probezeit für die Hauptproduktion, also „Nabucco“, so knapp wie nie bemessen ist.

Denn Premiere haben wird „Nabucco“ bereits am Freitag, 29. Juni, was bekanntlich dem Umstand geschuldet ist, dass ab dem 14. Juni der Lauf der Welt, wenigstens oberflächlich betrachtet, einen Monat lang für die Fußball-Weltmeisterschaft angehalten wird, die weiträumig zu umfahren sich Bewegungen mit anders verdaulichen Angeboten inzwischen nolens volens angewöhnt haben.

Autokorsos und sonstiger Fußball

Dazu gehören auch die Opernfestspiele, die bei ihrer Terminplanung etwa dem Umstand Rechnung tragen müssen, dass zur WM-Zeit mit einem mehr oder weniger stark beschwipsten abendlichen Autokorso längst auch schon dann zu rechnen ist, wenn eine der Nationalmannschaften wenigstens nicht verloren hat.

Und da die aus musikalischer Sicht einfachste Lösung, nämlich lauter spielfreie WM-Tage, so schnell kaum zu erwarten ist, beginnen die Festspiele in diesem Jahr nicht nur so früh wie lange nicht mehr, sondern wird es sogar Konzerte geben wie jenes am Sonntag, 15. Juli, das um 15 Uhr beginnt, weil es gespielt sein sollte, ehe zwei Stunden später das WM-Finale angepfiffen wird.

Vier Wochen Festspiele: 25 Opernvorstellungen und einiges mehr

Der Veranstaltungsreigen der Heidenheimer Opernfestspiele beginnt in diesem Jahr am 13. Juni und endet am 29. Juli. Auf dem Programm stehen drei Opern, neun Konzerte (unter anderem Beethovens Neunte mit dem Festspielchor aus Brünn) und eine Reihe diverser weiterer Ereignisse. Das detaillierte Programm ist im Internet auf www.opernfestspiele.de zu finden.

Im Mittelpunkt der Spielzeit steht mit zehn Vorstellungen (Premiere am 29. Juni) Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“.

Die Kinderoper „Moses' Entscheidung“ wird ab dem 13. Juni dreizehnmal gespielt, zweimal auf dem Programm steht Giuseppe Verdis „I Lombardi“.

Karten für die Veranstaltungen der Festspiele sind im Vorverkauf im Ticketshop des Pressehauses und in allen HZ-Geschäftsstellen erhältlich.