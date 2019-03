Heidenheim Rinderberg: Kritik an großflächiger Rodung

Heidenheim / pm

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wendet sich gegen die Fällarbeiten.

In einer Pressemitteilung wendet sich der Kreisverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) gegen die Rodung auf dem Rinderberg. Trotz einer kritischen Stellungnahme des Forstamtes sei die Genehmigung erteilt worden, eine Fläche von zehn Hektar Wald – davon ein Drittel wertvoller Eichenbestand für das Gewerbegebiet Rinderberg zu roden.

Kein neues Thema

Das Thema sei nicht neu: Bereits vor 20 Jahren sei die Schutzgemeinschaft aufgrund entsprechender Vorstöße hinsichtlich einer Waldumwandlung mit ihren Bedenken bis zum Regierungspräsidium vorgedrungen. Die Kritik sei seither lebendig. Als „Anwalt des Waldes“ reihe sich die SDW nach wie vor ausdrücklich in die Schlange derer ein, die diese Rodung kritisch betrachten. Das Genehmigungsverfahren zur Vernichtung von Wald in der Größenordnung von 14 Fußballfeldern sei vom Genehmigungsverfahren her zwar nicht zu beanstanden, so die Verantwortlichen. Allerdings habe es noch im November 2018 auf ausdrückliche Nachfrage des Kreisverbandes die Information gegeben, dass in dieser Sache keine Eile geboten sei, da das schriftliche Anhörungsverfahren ausstehe. Nun sei doch alles sehr schnell vonstatten gegangen, heißt es in der Mitteilung.

Zahlreiche Fragen

Die SDW fragt, warum die geplanten Ersatzaufforstungen nicht in unmittelbarer Nähe der zu rodenden Fläche sondern im Alb-Donau-Kreis durchgeführt? Warum muss nicht eine vor Jahren gerodete Fläche dieses Gewerbegebietes zuerst genutzt werden, bevor eine weitere Waldumwandlung genehmigt wird? Wie verträgt sich diese wenig naturorientierte Waldumwandlung mit Anstrengungen, die die SDW zusammen mit Forstverwaltung und waldbesitzenden Gemeinden in der Waldpädagogik durchführt?

Auch wenn man wirtschaftlichen Interessen gegenüber aufgeschlossen sei: In diesem Fall hätte man sich mehr Transparenz gewünscht, nachdem es sich um einen deutlichen Eingriff in die Natur handele.