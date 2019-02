Heidenheim Konzert in der Waldorfschule: Von Beethoven bis Brahms

Heidenheim / pm

Die Junge Philharmonie Ostwürttemberg spielt am 15. März in der Waldorfschule.

Die Musikerinnen und Musiker der Junge Philharmonie Ostwürttemberg proben bereits eifrig für die anstehenden Konzerte des diesjährigen Frühjahrsprojektes. Dabei steht unter der Leitung von Uwe Renz unter anderem Johannes Brahms Sinfonie Nr. 4 in e-Moll op. 98 auf dem Programm. Zu hören sein wird diese am Freitag, 15. März, ab 20 Uhr im Festsaal der Waldorfschule.

Dann ebenfalls zur Aufführung kommen wird Ludwig van Beethovens „Coriolan“-Ouvertüre op. 62, die der Komponist 1807 als Schauspielouvertüre zum gleichnamigen Drama von Heinrich Joseph von Collin schrieb.

Weiterer Bestandteil des Programms ist Franz Liszts Klavierkonzert Nr. 2 in A-Dur, bei dem die Junge Philharmonie Ostwürttemberg mit Leander Brune einen Solisten aus den eigenen Reihen präsentieren kann. Der 16-Jährige zählt zum Stammpersonal des Orchesters und wurde bereits mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. So nimmt er seit seinem fünften Lebensjahr regelmäßig am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil und war auf Regional- Bundes und Landesebene vielfacher Preisträger. Darüber hinaus erspielte er sich im Sommer 2018 beim internationalen Klavierwettbewerb „Città di Alessandria“ in Norditalien den ersten Preis.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf im Ticketshop des Pressehauses in Heidenheim und in allen HZ-Geschäftsstellen im Landkreis erhältlich.